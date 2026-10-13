Maciej Dowbor w "Tańcu z Gwiazdami? Padła jasna deklaracja dziennikarza

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-13 15:21

Maciej Dowbor jest jedną z największych gwiazd polskiego dziennikarstwa. Prezenter prowadził m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" czy poranki w "Dzień Dobry TVN". Fani często zastanawiali się, czy nie dostał nigdy propozycji do "Tańca z Gwiazdami". Jak się okazało, była, ale ma on do tego konkretne podejście

Kim jest Maciej Dowbor?

Maciej Dowbor to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy, prezenterów i twórców internetowych. Urodził się w 1978 roku w Toruniu jako syn znanej spikerki Katarzyny Dowbor. Karierę zaczynał w radiowej Trójce, a potem pracował w TVP i TVN. Największą popularność zdobył jednak przez prawie 20 lat w Polsacie, gdzie prowadził duże festiwale i hitowy program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W 2024 roku dołączył do ekipy "Dzień Dobry TVN".

Prezenter odnosi też wielkie sukcesy w sieci. Razem z żoną, aktorką Joanną Koroniewską, stworzył w mediach społecznościowych uwielbiany przez internautów duet, a ogromną rozpoznawalność przyniósł im domowy cykl live’ów "Domówka u Dowborów". Prywatnie wychowuje dwie córki, Janinę i Helenę. Bardzo lubi też sport – w wolnych chwilach gra w tenisa, biega maratony i startuje w zawodach triathlonowych.

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Maciej Dowbor szczerze o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Dowbor już współprowadził m.in. "You Can Dance". Sam też regularnie uprawia sport, w tym ukochany tenis. Internauci nie ukrywali, że chcieliby go zobaczyć np. w "Tańcu z Gwiazdami". Podczas Invest In Szczecin Open Maciej Dowbor został zapytany dziennikarkę portalu VOX FM o start w tym show. Jak na to zareagował?

- Zapytania o ten program pojawiały się na przestrzeni mojej kariery wielokrotnie, choć akurat nie w ostatnich sezonach. Mówiąc jednak zupełnie szczerze: nigdy specjalnie nie widziałem siebie w formule tego show - przyznał Maciej Dowbor.

Wcześniej poruszał też temat udziału, ale jako prowadzący hitu Netflixa - "Love is Blind: Polska"

Uśmiechnięty Maciej Dowbor obok radosnej Joanny Koroniewskiej na tle białych skrzydeł. O parze przeczytasz na SE.
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