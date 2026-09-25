Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mieli prowadzić "Love is Blind: Polska"? Znamy prawdę!

"Love is Blind" - o co chodzi w formacie?

Netflix sprzeciwia się powierzchownym relacjom, wprowadzając na ekran pierwszą polską edycję kultowego reality show "Love is Blind". Do eksperymentu zaproszono trzydziestu singli zmęczonych powszechnym ocenianiem ludzi wyłącznie po wyglądzie na profilach w aplikacjach randkowych. Ich zadaniem jest stworzenie prawdziwej, głębokiej relacji bez możliwości zobaczania się nawzajem. Wśród uczestników znajdują się różnorodni single w wieku od 25 do 37 lat, mieszkający zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Formuła programu całkowicie odwraca tradycyjne reguły randkowania. Uczestnicy kontaktują się ze sobą ze specjalnych, oddzielnych pokojów, które odcinają ich od bodźców wzrokowych. Dopiero w momencie, gdy narodzi się między nimi silne uczucie i padną zaręczyny, po raz pierwszy zobaczą się na żywo. Kluczowym wyzwaniem okaże się jednak zderzenie z codziennością, która podda ich relację ostatecznej próbie tuż przed wypowiedzeniem sakramentalnego "tak".

Polska edycja "Love is Blind" została nagrana w 2025 roku, a wyemitowany został wiosną 2026 roku. Z pierwszego sezonu w związku małżeńskim przetrwała tylko jedna para - Filip z Darią.

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Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor jako prowadzący "Love is Blind: Polska"?

Po ogłoszeniu polskiej edycji "Love is Blind" trwały spekulacje, kto zostanie prowadzącym programu. Na giełdzie nazwisk pojawiły się trzy pary:

Okazało się, że Netflix, ku zaskoczeniu fanów postanowił postawić na małżeństwo Wronów. Wywołało to sporą krytykę w sieci, która się zaostrzyła po emisji show. Podczas Invest In Szczecin Open 2026 dziennikarka VOX FM postanowiła zapytać Macieja Dowbora, czy faktycznie była propozycja od Netflixa dotycząca prowadzenia reality show.

- Zapytanie rzeczywiście się pojawiło, jednak w tamtym okresie oboje z Asią byliśmy związani kontraktowo z grupą Warner Bros. Discovery. Ze względów formalnych i biznesowych udział w projekcie konkurencji nie wchodził w grę - na tym etapie temat się zamknął. Nie doszło nawet do wstępnych negocjacji. A czy ostatecznie podjęlibyśmy się tego zadania? To zupełnie osobna kwestia, bo od wstępnego zapytania o dostępność do ustaleń warunków współpracy jest bardzo daleka droga - powiedział Dobor.