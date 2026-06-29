Filip i Daria z "Love is Blind: Polska" szczerze o życiu. Wiemy, czy planują dzieci

Love is Blind: Polska - o co chodzi?

Polska wersja popularnego na świecie formatu "Love is Blind" trafiła na Netflix w maju 2026 roku. W tym randkowym eksperymencie społecznym single szukają miłości w odizolowanych kabinach, nie widząc swojego rozmówcy. Do pierwszego spotkania na żywo dochodzi dopiero po zaręczynach, po których pary udają się na wakacje, a później zaczynają wspólne życie. To czas na ostateczną próbę przed podjęciem decyzji na ślubnym kobiercu. Pierwszy sezon polskiej edycji show poprowadził znany duet: Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona.

Relacja Filipa i Darii w Love is Blind: Polska

Relacja Darii i Filipa była sporym zaskoczeniem dla widzów. Choć parę łączyła silna nić porozumienia, w programie pokazywano głównie ich rozmowy o zabarwieniu erotycznym. Sytuację komplikował fakt, że oboje równolegle lokowali uczucia w innych uczestnikach – Daria zbliżyła się do Jacka, a Filip rozwijał znajomość z Julitą. Mimo tych zawirowań para zdecydowała się na zaręczyny, a po wyjściu z boksów zaczęła budować wspólną codzienność. Praca Filipa w roli stewarda i jego częsta nieobecność generowały spięcia, jednak zakochani potrafili dochodzić do kompromisu. I choć mężczyzna nie krył wątpliwości co do samej idei małżeństwa, jego decyzja przed ołtarzem zszokowała publiczność – bez wahania powiedział „tak”. Finałowy odcinek "Reunion” potwierdził, że ich związek przetrwał próbę czasu i wciąż są razem szczęśliwi.

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Daria i Filip z "Love is Blind" o dzieciach

Daria i Filip byli gośćmi "halo tu Polsat". Opowiedzieli tam o swojej relacji i jak została ona ukazana w programie.

- Mnie zaskoczyło to, jak swobodnie się przy sobie czujemy. To był naprawdę przyspieszony czas i my naprawdę dużo przeżyliśmy przez ten okres niecałych dwóch miesięcy. Mogę być po prostu każdą wersją siebie i czuję to, że mam na to przestrzeń, więc to było cudowne - powiedziała Daria.

Już wcześniej para zaznaczała, w programie nie do końca "dobrze" pokazano ich związek. Momentami był on bardzo spłycony, a Filip wyszedł na próżnego. Mimo to wygrali z tym wszystkim i wiodą szczęśliwą relację.

Nie zabrakło jednak pytania o dzieci. W amerykańskich edycjach, ale również m.in. w Szwecji niektóre pary przez rok (od nagrań do emisji) zakładali rodziny i czekali na swoje pociechy. Prowadzący postanowili o to zapytać też Darię i Filipa.

- Na ten moment nie planujemy dzieci - chcemy nacieszyć się sobą, wspólnie podróżować i realizować nasze marzenia - powiedzieli.

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