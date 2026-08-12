Najpierw miłość, teraz dziecko! Para z "Rolnik szuka żony" ogłosiła radosną nowinę

Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, których widzowie poznali w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", nie zwalniają tempa w budowaniu wspólnego życia. Para wciąż jest razem i z każdym miesiącem coraz śmielej patrzy w przyszłość. Pod koniec czerwca 2026 roku zakochani podzielili się z fanami radosną nowiną - ogłosili, że spodziewają się dziecka. Teraz przygotowują się do narodzin swojej pociechy, a wyjątkowa sesja brzuszkowa jest jedną z pamiątek tego szczególnego okresu.

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Ania z "Rolnik szuka żony" zachwyciła na sesji brzuszkowej. Wybrała różową suknię

Ania nie ukrywa, że cała sesja była dla niej bardzo pozytywnym doświadczeniem. W swoim wpisie podkreśliła, że najważniejsza była nie tylko sama fotografia, ale również atmosfera panująca podczas zdjęć. Przyszła mama mogła liczyć na odpowiednie przygotowanie i komfort, dzięki czemu mogła w pełni cieszyć się tym wyjątkowym momentem.

Okazuje się, że na miejscu czekało na nią również piękne studio oraz kilka stylizacji do wyboru. Przyszłe mamy mogą zdecydować się na suknie w różnych kolorach - różowym, niebieskim oraz białym. Ania od razu wiedziała jednak, który kolor najbardziej do niej pasuje.

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Wybór różowej kreacji nie był więc przypadkowy. Ania postawiła na kolor, w którym czuje się najlepiej, a efekty sesji najwyraźniej spełniły jej oczekiwania. Co więcej, przyszła mama nie wyklucza, że jeszcze kiedyś wróci przed obiektyw w zupełnie innej odsłonie.

Sesja brzuszkowa już za nami! To był cudowny czas! Karolina, która wykonywała nam sesję bardzo zadbała o atmosferę i komfort. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów sesji! Studio jest piękne, suknie magiczne - do wyboru są w kolorze różowym, niebieskim i białym. Ja najlepiej czuję się w różu, dlatego padło na ten kolor podczas sesji, ale być może przy następnej sesji skuszę się na inny... - czytamy na instagramowym koncie.

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Zobacz naszą galerię: Ania z "Rolnik szuka żony" zachwyciła na sesji brzuszkowej. Wybrała różową suknię

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