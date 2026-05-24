Tak potoczyły się losy zaręczonych w „Love is Blind:Polska”. Wszystko już wiemy

„Love is Blind:Polska”: Krzysztof i Malika

Ta para rozstała się już w trakcie trwania programu. Krzysztof postawił na Malikę, ponieważ nie chciał iść starym schematem i wybierać Kingę. Okazało się, że urocza Kazaszka nie podeszła cieśli z Islandii. Para nie dogadywała się na wielu płaszczyznach, a momentami dziewczyna czepiała się go o wiele rzeczy. Po przyjeździe do Polski okazało się, że mężczyzna ją zdradził. Początkowo mówił o samym pocałunku. Malika nie mogła tego znieść i w końcu doszło do rozstania. Później się dowiedziała od Kingi, że partner zdradził ją również fizycznie. Jak potoczyły się ich losy?

Para nie rozmawiała ze sobą po programie. Krzysiek za to spotkał się raz z… Kingą. Nie ma z nią obecnie kontaktu. Kinga jest w związku. Malika za to poza kamerami rozmawiała z mężczyzną. Poznała nawet jego rodzinę. Mimo to, Malika i Krzysiek poszli bardziej w kierunku znajomości, a nie związku.

Malika dalej jest singielką. Krzysiu tak samo.

„Love is Blind:Polska”: Daria i Filip

Ta para dla wielu była zaskoczeniem. Bazowali oni nie tylko na głębokich rozmowach, ale również podtekście seksualnym. Do pieca dokładał fakt, że dziewczyna miała równie mocną relację z innym mężczyzną – Jackiem, a Filip za to z Julitą. Mimo to doszło do ich wielkich zaręczyn. Chłopak pracował dalej jako steward, przez co dochodziło między narzeczonymi czasami do konfliktów. Mimo to starali się wszystko sobie wyjaśniać. Filip początkowo wahał się, czy w ogóle stanie na ślubnym kobiercu. Jego decyzja zaskoczyła widzów, ponieważ od razu powiedział Darii tak.

Daria i Filip dalej są razem

„Love is Blind:Polska”: Marta i Damian

To jedna z bardziej lubianych par u widzów. Marta od początku miała trzech kandydatów do poważnego związku. Damian nie zraził jej swoimi brutalnymi żartami, wręcz przeciwnie – coraz częściej ją przekonywał do siebie. Po powrocie do Polski para momentami nie mogła do siebie dotrzeć. Marta była uparta, a mężczyzna momentami czuł się niekomfortowo, gdy dziewczyna poruszała kwestię pieniędzy, bo zarabiała od niego więcej. Mimo to oboje powiedzieli tak na ślubnym kobiercu.

Chociaż Marta z Damianem nie pojawili się na reunionie – nie ma dalej informacji, czy para jest razem.

„Love is Blind:Polska”: Julita i Jacek

Ta para była jednym z elementów słynnego czworokąta. Julita miała bliską relację z Filipem i Jackiem, a Jacek – z Julitą i Darią. Przez różne sytuacje doszło między nimi do połączenia. Mężczyzna poznał syna Julity, miał nawet jego „akceptację”. Mimo to momentami nie mogli do siebie dotrzeć i próbowali w domu imitować kabiny. Okazało się, że przed ślubami doszło między parą do srogiego napięcia. Skutkiem tego miało być powiedzenie „nie” przed urzędnikiem przez Julitę. Syn kobiety również zmienił zdanie i nie chciał ślubu matki z Jackiem.

Para nie miała ze sobą kontaktu po programie. Obecnie Julita spotyka się z innym mężczyzną i ma już narzeczonego. Jacek też ma dziewczynę.

„Love is Blind:Polska”: Julia i Kamil Uno

Ta para zaskoczyła wielu. Między nimi początkowo doszło do ogromnego uczucia. Mimo afery czekoladkowej, wyglądali na udany związek, choć wiele ich różniło. Julia nie była przekonana do wyjazdu do Norwegii. Kamil za to nie dogadywał się za dobrze ze swoją przyszłą teściową. Nagle dzień przed ślubem miała napisać do Julki była partnerka Kamila – według niej chłopak miał ją regularnie zdradzać. Julia przez to powiedziała nie przed urzędnikiem. Chłopak nie ukrywał swojego rozczarowania tym, że dziewczyna nie chciała z nim wszystkiego wcześniej wyjaśnić. Za to rodzina Julki cieszyła się – nawet na słowo „nie” wszyscy zaczęli bić brawo.

Para nie spotyka się ze sobą, nie widzieli się od dawna. Julia obecnie randkuje, ale skupia się na rodzinie. Kamil jest singlem.