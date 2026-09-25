Bianka Chajzer ukrywała twarz, teraz pokazała swój ślubny makijaż. Jej mąż nie mógł zareagować inaczej!

Bianka Chajzer dopiero co ukrywała twarz, teraz pokazała ją w każdym szczególe

Na instagramowym profilu Bianki Chajzer, a także makijażystki Natalii Sobierajskiej pojawiło się nagranie prezentujące ślubny makijaż małżonki Filipa Chajzera. Choć niedawno 20-latka (a według niektórych doniesień wciąż 19-latka) ukrywała twarz, teraz pokazała ją w całej okazałości. W dniu ślubu panna młoda postawiła na profesjonalny makijaż, który jednak nie był zanadto wyrazisty. Podkreślał oczy i wydobywał zalety urody Bianki, błyskiem akcentował pełne usta, eksponował kości policzkowe. Make-up był harmonijny, lekko opalizujący złotem. Nie było tu ekstremalnych barw, za to delikatność i subtelność.

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Widać, że panna młoda czuła się w takim wydaniu doskonale i chętnie pozowała do filmiku. ZNAJDZIECIE GO TUTAJ. "Moja cudowna Pani Młoda" - napisała makijażystka i nie sposób się nie zgodzić. Bianka przyciąga wzrok urodą, prawda? Filip jest nią zachwycony. Na widok nagrania z żoną w roli głównej napisał:

O WOW!

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Ile lat ma Bianka Chajzer? Różnica wieku nie przeszkadza zakochanym

Filip Chajzer kilkakrotnie wspominał w mediach, że jego ukochana jest 20-latką. Wyznał nawet, że sprawdził jej dowód. Tymczasem Pudelek zapewnia, że Bianka ma dopiero 19 lat, a 20 skończy na początku przyszłego roku. Jeśli tak, oznacza to, że między zakochanymi jest różnica wieku wynosząca 23 lata - ona ma 19, a Filip w listopadzie 2026 r. skończy 42. To dużo, ale tej dwójce nie przeszkadza.

Nie wiem, dlaczego wylewa się na mnie wiadro pomyj. Nic nikomu nie zawiniłem. Jestem zwykłym gościem, który stara się żyć szczęśliwie. Dziewczyna ma 20 lat, precyzując. Jeśli to oburzające, to trudno - mówił Filip Plotkowi.

Nie dość, że Chajzerowie są w sobie po uszy zakochani, to jeszcze wspólnie rozwijają się zawodowo - on prowadzi podcast, ona działała po drugiej stronie kamery. Gdy para wspólnie nagrała odcinek dotyczący ich relacji, to właśnie Bianka odpowiadała za montaż materiału.

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Zobacz więcej zdjęć. Bianka Chajzer ukrywała twarz, teraz pokazała swój ślubny makijaż. Ładnie?

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