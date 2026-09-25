Weronika Rosati wpadła do Polski i zajrzała na czerwony dywan. Na tle innych gwiazd nie dało się jej nie zauważyć!

Weronika Rosati odwiedziła Polskę. Jak wygląda jej życie w USA?

Weronika Rosati lata temu wyemigrowała z Polski do Stanów Zjednoczonych, by tam rozwijać swoją karierę zawodową. Aktorka jednocześnie wychowuje 8-letnią córeczkę. Ostatnio wpadła do ojczyzny i zajrzała do "Pytania na śniadanie", gdzie wyznała:

Łączę pracę z odwiedzaniem rodziny, ale też przyjeżdżam z ogromną przyjemnością, bo zawsze spotykam bardzo dużo znajomych.

Dodała, że jej życie w kraju i poza nim więcej dzieli, niż łączy:

W Polsce mam zupełnie inne życie niż w Los Angeles. Mam wrażenie trochę, że mam podwójne życie. Przyjeżdżam i te dwa tygodnie po prostu są bardzo intensywne.

W USA gwiazda skupia się raczej na rodzinnym życiu z ukochaną córką, choć nie stroni i od pracy zawodowej. Ostatnio nie tylko grywa, ale i produkuje seriale. Jak zdradziła w telewizji śniadaniowej, jedna z produkcji to biografia aktorki z lat 60., a druga przedstawia współczesne życie 40-latek.

Produkcja to jest coś, co robię na boku, dlatego że aktorstwo jest moją największą pasją.

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Rosat na pokazie - co za fiolet! Świetny wybór na jesień?

Gdy Weronika jest w Polsce, można ją spotkać na różnych wydarzeniach show-biznesowych. Tym razem padło na pokaz Mariusza Przybylskiego, który odbył się w ramach LuNiche Avant Garden. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały Ola Ciupa (która skradła show, eksponując swoje fantastyczne, długie nogi), Zofia Ślotała, Katarzyna Warnke, Misheel Jargalsaikhan czy Ada Fijał.

Rosati wyróżniała się na tle koleżanek, które przywdziały głównie czerń, bo połączyła ciemny dół - ołówkową spódnicę - z obszernym swetrem w mocnym odcieniu fioletu. Wyglądała doskonale, a jej stylizacja, choć z sandałkami, przywodziła na myśl jesień. Jak oceniacie?

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