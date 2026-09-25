Tak gwiazdy wyglądają bez makijażu! Kożuchowska i Bomba bez grama kosmetyków. Ale nie tylko one! Dużo zdjęć

Tak wyglądają gwiazdy bez makijażu

Dziś trudno wyobrazić sobie wielkie wyjście gwiazdy bez perfekcyjnego makijażu. Szminka, mocno podkreślone oczy, sztuczne rzęsy i idealnie wygładzona cera stały się niemal obowiązkowym elementem wizerunku celebrytek. Szczęśliwie za sprawą mediów społecznościowych coraz częściej możemy zobaczyć znane Polki w naturalnym wydaniu.

Na Instagramie czy TikToku mamy okazję podejrzeć znane gwiazdy bez makijażu, bez magicznych działań fryzjera i bez całej tej otoczki, którą widzimy podczas telewizyjnych występów czy imprez. I trzeba przyznać, że niektóre ze znanych pań w nieco bardziej naturalnym wydaniu potrafią zaskoczyć!

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Rozenek bez makijażu. Tak wygląda na co dzień

Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z tych gwiazd, które doskonale wiedzą, jak zadbać o swój wizerunek. Perfekcyjna fryzura, staranny makijaż i dopracowane stylizacje to jej znak rozpoznawczy. Ale celebrytka nie zawsze wygląda tak, jak podczas wielkich wyjść.

W sieci można znaleźć również jej bardziej naturalne zdjęcia. W domowy wydaniu, bez mocno podkreślonych oczu i perfekcyjnie wymodelowanej twarzy wygląda zupełnie inaczej.

Małgorzata Kożuchowska też pokazuje naturalną twarz

Małgorzata Kożuchowska od lat zachwyca na czerwonych dywanach. Aktorka zazwyczaj pojawia się przed obiektywami fotografów w pełnym makijażu i eleganckiej stylizacji. Nie oznacza to jednak, że właśnie tak wygląda przez cały czas.

Aktorka nie boi się pokazywać również bardziej naturalnych kadrów. I właśnie takie fotografie najbardziej interesują fanów. Zdjęcia z treningów, czy wykonane podczas odpoczynku. W każdym wydaniu Małgorzata Kożuchowska wygląda olśniewająco.

Sylwia Bomba bez makijażu

Sylwia Bomba bardzo chętnie pokazuje swoje życie w mediach społecznościowych. Dzięki temu jej obserwatorzy mogą zobaczyć ją nie tylko podczas oficjalnych wyjść, ale także w codziennych sytuacjach. Bez mocnego makijażu jej twarz prezentuje się zupełnie inaczej niż podczas sesji zdjęciowych czy telewizyjnych występów.

Aneta Kręglicka. Naturalność wciąż jest w modzie

Aneta Kręglicka od lat zachwyca urodą. Była Miss Świata mimo upływu czasu może pochwalić się świetną formą. Na oficjalnych zdjęciach zazwyczaj prezentuje się perfekcyjnie, ale również ona pokazuje się czasem w bardziej naturalnym wydaniu.

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A to nie koniec! W naszej galerii znajdziecie znacznie więcej fotografii gwiazd bez makijażu. Niektóre naprawdę mogą was zaskoczyć. Zobaczcie sami!

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SE_Omenaa Mensah pokazała się bez grama makijażu. W takim wydaniu widujemy ją rzadko

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