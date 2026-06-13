Tak wygląda polska emerytka. Aneta Kręglicka ma 61 lat

Kręglicka pojawiła się w czerwcu 2026 roku na wydarzeniu poświęconym długowieczności i odporności psychicznej w Konstancinie-Jeziornie. Uwagę przykuwała jej naturalność, elegancka stylizacja i promienny wygląd. Jasna kreacja, subtelny makijaż i charakterystyczna fryzura po raz kolejny udowodniły, że była Miss World od lat pozostaje wierna zasadzie, że mniej znaczy więcej.

Nasz Miss World nadal najpiękniejsza

Aneta Kręglicka przeszła do historii w 1989 roku jako pierwsza Polka, która zdobyła tytuł Miss World. Sukces otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery modelki, jednak z czasem zaczęła rozwijać się także jako przedsiębiorczyni. Dziś znana jest przede wszystkim jako właścicielka i prezeska agencji reklamowej i marketingowej ABSOLUT Kręglicka, która od lat współpracuje z największymi markami obecnymi na polskim rynku.

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Przez lata Kręglicka była również związana z branżą eventową i public relations. Jej firma organizowała prestiżowe wydarzenia, gale i kampanie wizerunkowe, a sama Kręglicka stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet biznesu w Polsce. W ostatnich latach coraz częściej angażuje się także w projekty związane ze zdrowym stylem życia, rozwojem osobistym i promocją świadomego dbania o siebie.

Polska emerytka chroni swoją prywatność

Prywatnie od wielu lat najpiękniejsza kobieta świata związana jest z reżyserem Maciejem Żakiem. Para wychowała syna Aleksandra, a sama Kręglicka konsekwentnie strzeże swojej prywatności. Rzadko opowiada o życiu rodzinnym, unikając medialnego rozgłosu i skupiając się na pracy oraz swoich pasjach.

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Była Miss World wielokrotnie podkreślała, że nie szuka magicznych sposobów na zatrzymanie czasu. Zamiast tego stawia na regularną aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, odpoczynek i równowagę psychiczną. To właśnie te elementy mają być jej receptą na dobre samopoczucie i energię, której mogłoby jej pozazdrościć wiele osób znacznie młodszych.

Wiek to tylko liczba!

Patrząc na najnowsze zdjęcia Anety Kręglickiej, trudno nie zgodzić się z opiniami internautów, którzy od lat zachwycają się jej formą. Była najpiękniejsza kobieta świata pokazuje, że wiek nie musi oznaczać wycofania się z życia zawodowego czy rezygnacji z marzeń. Wręcz przeciwnie - dla niej to czas kolejnych wyzwań, nowych projektów i aktywności, której nie zwalnia nawet osiągnięcie wieku emerytalnego.

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Aneta Kręglicka kończy 60 lat. Tak zmieniała się Miss Świata!