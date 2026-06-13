Tak zmienił się Cezary Pazura. Jego metamorfoza zaskakuje

Kiedyś chłopak z zawadiackim uśmiechem, dziś dojrzały mężczyzna z siwizną dodającą mu charyzmy. Cezary Pazura przez dekady obecności w show-biznesie przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim kinie. Jego wizerunek ewoluował równie dynamicznie, co role, w które się wcielał.

Pamiętacie jego styl z lat 90.? Nonszalancko zaczesane włosy, skórzane kurtki i spojrzenie, które elektryzowało miliony. Dziś to zupełnie inny człowiek. Jak ta transformacja przebiegała krok po kroku? Odpowiedź znajdziecie w naszej galerii.

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Początki wielkiej kariery. Tak rodziła się legenda

Zanim stał się idolem, musiał przejść długą drogę. Zadebiutował w 1986 roku w filmie przygodowym „Czarne Stopy”, ale prawdziwy start jego kariery to mury łódzkiej szkoły filmowej. To tam szlifował warsztat, który wkrótce miał podbić serca Polaków.

Mało kto wie, że jego karierę na chwilę przerwało powołanie do wojska. Nawet tam jednak nie rezygnował z pasji, kontynuując współpracę z warszawskim Teatrem Ochoty. To była determinacja, która zapowiadała nadejście wielkiej gwiazdy.

Jedna rola, która zdefiniowała wszystko

Czy byłby dziś w tym samym miejscu, gdyby nie rola Edwarda Wiadernego w kultowym „Krollu” Władysława Pasikowskiego? To właśnie ten występ w 1991 roku okazał się przełomem. Pazura otrzymał za niego Złotego Lwa i z dnia na dzień stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w kraju.

Ta kreacja otworzyła mu drzwi do ról, które zdefiniowały całą dekadę. Waldemar Morawiec w serii „Psy”, Adaś Miauczyński w „Nic śmiesznego” czy wreszcie niezapomniany Jurek Kiler. Każda z tych postaci to kamień milowy w jego karierze i historii polskiego kina.

Nie tylko aktorstwo. Zaskakujące momenty i głośne konflikty

Cezary Pazura nigdy nie bał się eksperymentów. W 1999 roku zaskoczył wszystkich, wydając album muzyczny „Płyta stereofoniczna”, z którego pochodził przebój „Przystojny jestem”. Później spróbował swoich sił jako reżyser filmu „Weekend”, co przyniosło mu jednak antynagrodę Węża.

Głośno było również o jego walce o dobre imię, kiedy w 2008 roku pozwał jeden z portali plotkarskich. Po latach batalii sądowej ostatecznie wygrał, udowadniając swoją determinację. A czy wiecie, że jego nazwiskiem nazwano planetoidę (669588) Pazura? Tego z pewnością nie dokonał każdy.

Kulisy życia prywatnego. Trzy śluby i rodzina w blasku fleszy

Jego życie uczuciowe od zawsze budziło ogromne emocje. Aktor był trzykrotnie żonaty. Pierwszy medialny związek tworzył z Weroniką Marczuk. Ich małżeństwo zakończyło się w 2007 roku.

Prawdziwą stabilizację odnalazł u boku młodszej o 26 lat Edyty Pazury, którą poślubił w 2009 roku. Mimo początkowych kontrowersji, do dziś tworzą jedną z najtrwalszych par w polskim show-biznesie i wspólnie wychowują trójkę dzieci. Aktor ma również dorosłą córkę Anastazję z pierwszego małżeństwa.

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