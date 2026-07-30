Pol’and’Rock Festival 2026 rusza! Wielkie gwiazdy, darmowy wstęp i trzy dni koncertów. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Pol’and’Rock Festival rozpoczyna się 30 lipca 2026 roku. Przez trzy dni lądowisko Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim zamieni się w ogromne festiwalowe miasteczko. Ostatnie koncerty odbędą się w sobotę, 1 sierpnia. Na uczestników czekają dwie sceny, dziesiątki koncertów, spotkania Akademii Sztuk Przepięknych, warsztaty, strefy organizacji społecznych, gastronomia i rozbudowane pole namiotowe. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla dzieci oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Pol’and’Rock Festival 2026 – bilety. Ile kosztuje wstęp?

Na Pol’and’Rock Festival nie trzeba kupować biletu. Impreza jest darmowa i niebiletowana, dlatego na teren festiwalu można wejść bez wejściówki, karnetu czy wcześniejszej rejestracji. Bezpłatne jest także korzystanie z ogólnodostępnego pola namiotowego. Uczestnicy muszą jedynie przywieźć własny namiot i znaleźć miejsce w wyznaczonej strefie. Osoby oczekujące większego komfortu mogły skorzystać z płatnych pól Rock Camp i Rock Camp Chill, oferujących dodatkowe udogodnienia. Trzeba natomiast przygotować się na dodatkowe wydatki związane z dojazdem, parkingiem, jedzeniem oraz korzystaniem z wybranych elementów infrastruktury.

Pol’and’Rock Festival 2026 – kto zagra? Największe gwiazdy

Tegoroczny line-up łączy światowe gwiazdy, legendy polskiej sceny oraz młode zespoły, które dopiero zdobywają szeroką popularność. Wśród największych zagranicznych wykonawców znaleźli się:

Godsmack,

P.O.D.,

Dropkick Murphys,

Kosheen,

Eagle-Eye Cherry,

Vended,

Wargasm,

Malevolence,

Orbit Culture,

The Lottery Winners.

Polską scenę reprezentować będą m.in. Dżem, Myslovitz, Voo Voo, Kobranocka, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Łzy, Happysad, Nocny Kochanek, Lipali, Ewelina Flinta, Daria ze Śląska, Kasia Lins, Dziwna Wiosna i WaluśKraksaKryzys.

Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie koncert Godsmack. Amerykański zespół przyjedzie do Polski z Mikiem Manginim – byłym perkusistą Dream Theater i wielokrotnym rekordzistą świata w szybkości gry na perkusji. Duże zainteresowanie wzbudza także występ grupy Vended. Jej wokalistą jest Griffin Taylor, syn Coreya Taylora ze Slipknota, natomiast za perkusją zasiada Simon Crahan, syn Shawna „Clowna” Crahana. Nie zabraknie również nostalgicznych powrotów. Kosheen wykonają przeboje „Hide U” i „Catch”, P.O.D. przypomną m.in. „Alive” oraz „Youth of the Nation”, a Eagle-Eye Cherry zabierze publiczność do końcówki lat 90. za sprawą „Save Tonight”.

Nie tylko koncerty. Kto pojawi się w Akademii Sztuk Przepięknych?

Ważną częścią Pol’and’Rock Festival pozostaje Akademia Sztuk Przepięknych, która w 2026 roku obchodzi 20-lecie. Spotkania z gośćmi odbywają się w dużym namiocie i rozpoczynają już o godz. 9.00. W tegorocznym programie znaleźli się m.in. aktorzy Agata Kulesza i Marian Dziędziel, reżyser Juliusz Machulski, pięściarka Julia Szeremeta, dziennikarz Radomir Wit oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi Polak, który poleciał w kosmos, i pierwszy, który odwiedził Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ASP pojawią się również Marzena Figiel-Strzała, Bartek Dajnowski oraz Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Spotkania będą transmitowane na festiwalowym profilu na Facebooku i kanale KręciołaTV w serwisie YouTube.

Jak dojechać na Pol’and’Rock Festival 2026?

Festiwal odbywa się na lądowisku Czaplinek-Broczyno. Osoby podróżujące koleją powinny wybrać połączenie do Czaplinka. W okresie festiwalowym uruchamiane są dodatkowe pociągi, a pomiędzy dworcem, centrum miasta i lądowiskiem kursują lokalne autobusy. Od dworca kolejowego w Czaplinku do granicy terenu festiwalowego jest około 3,5 kilometra pieszo. Podróżni z ciężkimi plecakami, namiotami i śpiworami mogą skorzystać z transportu autobusowego prowadzącego w stronę lotniska.

Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualny rozkład dla konkretnego dnia. Natężenie ruchu w okolicach Czaplinka jest znacznie większe niż zwykle, a wiele osób pojawia się na miejscu jeszcze przed rozpoczęciem pierwszych koncertów. Alternatywą jest oficjalny Bank Podróży, w którym kierowcy mogą zaoferować wolne miejsca w samochodzie, a osoby szukające transportu znaleźć wspólny przejazd.

Pol’and’Rock Festival 2026 – parkingi

Parkingi przy terenie festiwalu są płatne. Najbliższe miejsca znajdują się w strefie ograniczonego ruchu, dlatego w przypadku wybranych parkingów konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Kierowcy powinni pamiętać, że parking nie jest polem kempingowym. Nie wolno rozbijać na nim namiotu ani urządzać noclegu przy samochodzie. Auto należy pozostawić w wyznaczonym miejscu, a na noc przenieść się na pole namiotowe lub do wykupionej wcześniej strefy kempingowej. Dalej od festiwalu funkcjonują również parkingi lokalnych zarządców. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić, czy wybrane miejsce wymaga rezerwacji oraz jakie pojazdy mogą na nie wjechać.

Darmowe pole namiotowe. Jak wygląda nocleg na festiwalu?

Ogólnodostępne pole namiotowe jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Nie można jednak wjechać na nie samochodem. Cały ekwipunek – namiot, śpiwór, ubrania i pozostały bagaż – trzeba przenieść z parkingu. Na terenie wydarzenia dostępne są strefy sanitarne, toalety oraz punkty poboru bezpłatnej wody pitnej. Działają także płatne prysznice i zaplecze przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warto zabrać ze sobą bidon lub wielorazową butelkę, latarkę, powerbank, krem z filtrem, nakrycie głowy, cieplejsze ubranie na noc oraz porządną pelerynę przeciwdeszczową. Pogoda na otwartym terenie może zmieniać się bardzo szybko.

Co można znaleźć na terenie festiwalu?

Pol’and’Rock działa jak kilkudniowe miasto. Na miejscu znajdują się punkty gastronomiczne, sklep spożywczy, strefy sanitarne, pasaż handlowy, punkty pomocy medycznej, strefy partnerów oraz SiemaShop z oficjalnymi gadżetami. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają służby medyczne, ochrona i wolontariusze Pokojowego Patrolu, których można rozpoznać po czerwonych koszulkach. Organizatorzy przypominają, że na terenie festiwalu, polu namiotowym oraz w wydzielonych strefach imprez masowych mogą obowiązywać różne zasady. Przed wejściem należy sprawdzić aktualne regulaminy i stosować się do poleceń służb.

Pol’and’Rock Festival 2026 – data i miejsce

32. Pol’and’Rock Festival odbywa się od czwartku 30 lipca do soboty 1 sierpnia 2026 roku na lądowisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Wstęp na wydarzenie oraz ogólnodostępne pole namiotowe są bezpłatne. Koncerty odbywają się na Dużej i Małej Scenie, a dokładne godziny występów znajdują się w oficjalnym harmonogramie festiwalu.

Galeria: Największe hymny Pol’and’Rock i Woodstok. Przy tych kawałkach całe pole śpiewa jednym głosem

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