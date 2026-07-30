To ON rozgrzeje parkiet Polsatu! Partner słynnej aktorki wchodzi do „Tańca z Gwiazdami”!

Redakcja se.pl
2026-07-30 15:09

Jego kariera nabiera tempa! Jasper Sołtysiewicz, którego widzowie doskonale znają z serialu „Barwy szczęścia”, przygotowuje się do zupełnie nowego wyzwania. Aktor dołączył do obsady popularnego show Polsatu i już jesienią 2026 roku zadebiutuje na słynnym parkiecie jesiennej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Jasper Sołtysiewicz i Wiktoria Gąsiewska. Miłość zrodziła się na planie

Choć zawodowo ma na koncie coraz więcej sukcesów, w mediach głośno jest również o jego życiu prywatnym. Jasper Sołtysiewicz od lat tworzy zgrany duet z popularną aktorką, Wiktorią Gąsiewską. Para miała poznać się kilka lat temu na planie serialu „Barwy Szczęścia”, który dla obojga okazał się ważnym przystankiem w karierze.

Swoją relację przestali ukrywać pod koniec 2022 roku. Właśnie wtedy w sieci pojawiły się ich głośne zdjęcia z gali z okazji 30-lecia Polsatu, na której pozowali razem na ściance, nie szczędząc sobie czułości. Dziś mieszkają razem, chętnie podróżują i regularnie publikują wspólne kadry w mediach społecznościowych, czym wzbudzają ogromny entuzjazm fanów.

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Sekret związku? "Dodawanie wiatru w skrzydła"

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z „Party” zdradziła, co jest fundamentem ich związku. Jak podkreśliła, nic nie jest u nich robione na siłę, a kluczem do szczęścia okazują się komunikacja i wzajemne zrozumienie. Aktorka wprost opowiedziała o tym, co jest dla nich najważniejsze.

– Komunikacja - to jest bardzo ważne. Wsparcie również. Cieszenie się z sukcesów drugiej osoby i dodawanie wiatru w skrzydła niż podcinanie - to jest bardzo ważna umiejętność. No i myślę, że spędzanie wspólnie czasu jak najwięcej. My bardzo dużo czasu spędzamy razem i nam dobrze robi. Wręcz tak dziwnie nam jak jesteśmy gdzieś daleko od siebie – powiedziała.

Nowy krok w karierze. Zatańczy w Polsacie

Jasper Sołtysiewicz, urodzony w 1997 roku w Warszawie, swoją przygodę z mediami zaczynał bardzo wcześnie. Zanim na dobre zagościł na ekranach, zagrał w kilkudziesięciu kampaniach reklamowych i pracował jako model. Jego debiutem serialowym była rola w produkcji „Wawa Non Stop” w 2013 roku.

Prawdziwym przełomem okazało się jednak dołączenie w 2018 roku do obsady serialu „Barwy szczęścia”. Rola Justina Skotnickiego w popularnej produkcji TVP2 przyniosła mu ogromną sympatię widzów i rozpoznawalność w całym kraju.

Aktor ma na koncie role w wielu innych popularnych serialach. Widzowie mogli go oglądać między innymi jako dzielnicowego Jana Walickiego w „Dzielnicy strachu”, a także w produkcjach takich jak „Miłość na zakręcie”, „Znaki”, „Święty”, „Korona królów” czy „Komisarz Mama”. Pojawił się również w filmie fabularnym „Czuwaj” oraz w głośnej parodii reality show „Algorytm miłości”.

Przed nim kolejne duże wyzwanie. Już jesienią 2026 roku Jasper Sołtysiewicz dołączy do obsady 19. edycji popularnego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Występ na słynnym parkiecie będzie dla niego zupełnie nowym doświadczeniem.

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TANIEC Z GWIAZDAMI
WIKTORIA GĄSIEWSKA