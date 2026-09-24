Ola Ciupa skradła show na pokazie mody! Tylko zerknijcie, w co się ubrała

Gwiazdy na pokazie
24 września gwiazdy bawiły się na LuNiche Avant Garden - premierze kolekcji Aziza z Danielem René w Warszawie. Goście wydarzenia mogli obejrzeć pokaz Mariusza Przybylskiego, a było na co popatrzeć (ujęcia znajdziecie TUTAJ). Na czerwonym dywanie stawiło się sporo gwiazd. Te postawiły już na dość jesienne stylizacje - ciemne kolory, długie kroje, przyjemne tkaniny.
Joanna Jabłczyńska, o której ostatnio było głośno ze względu na aferę związaną z ekranizacją powieści Katarzyny Grocholi, chętnie uśmiechała się do fotografów. Wyglądała świetnie w skromnym, choć nieco błyszczącym, czarnym zestawie. Lśniący materiał był idealny na wieczorny pokaz. Zosia Ślotała, której też na wydarzeniu nie zabrakło, postawiła na skórę, oczywiście w czerni. Na jaki kolor postawiła Katarzyna Warnke? Tak, też na czarny.
Z tego monolitu wybiła się Misheel Jargalsaikhan, którą połączyła szarą mini z delikatnymi szpilkami. Szarość można było zauważyć i u Mai Sablewskiej. Ada Fijał wyróżniała się niebanalnym zestawem w odcieniach błękitu i jesiennego bordo, a Weronika Rosati przyciągała wzrok soczystym fioletem. Po taki sam odcień, choć w mniejszej dawce, sięgnęła również Emilia Dankwa.
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Ola Ciupa w czerni. Te nogi!
Znane i lubiane panie popisały się eleganckimi i stylowymi zestawami, ale to za Olą Ciupą nie dało się nie obejrzeć. 36-letnia celebrytka połączyła kusą mini z obszerną marynarką, szpilkami i cienkimi, czarnymi rajstopami, które genialnie (choć tylko optycznie) wysmuklają nogi. Do niedawna na czerwonych dywanach królowały gołe, opalone nogi, ale koniec z tym. Czas na jesienne stylizacje!
Jak wam się podobała Ciupa, a jak inne gwiazdy? TUTAJ znajdziecie zdjęcia z wydarzenia.
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