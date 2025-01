Ola Ciupa w bikini. Tak celebrytka bawi się w Dubaju

Ola Ciupa to jedna z bardziej znanych polskich celebrytek. Gwiazda od jakiegoś czasu wypoczywa w Dubaju, co chętnie pokazuje w swoich mediach społecznościowych. Niedawno gwiazda zaprezentowała swoje smukłe ciało w skąpym bikini. Jest, na co popatrzeć.