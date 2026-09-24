Taylor Lautner ze "Zmierzchu" został ojcem. Aktor pokazał pierwsze zdjęcie i zdradził imię maleństwa. Ładne?

Taylor Lautner ze "Zmierzchu" pokazał zdjęcie córki

23 września Taylor Lautner wraz z małżonką Tay opublikowali w mediach społecznościowych radosną informację o narodzinach swojego pierwszego dziecka. Z wpisu na Instagramie dowiadujemy się, że dziewczynka przyszła na świat dokładnie tydzień wcześniej, czyli 16 września. Świeżo upieczeni rodzice nadali jej imiona Lennon Taylor Lautner, choć na co dzień używają już pieszczotliwego skrótu Lenny. Na pierwszej fotografii udostępnionej przez parę można zobaczyć noworodka ubranego w uroczy różowy pajacyk. Tuż obok pociechy umieszczono specjalną ozdobę, na której wyhaftowano napis "Lennon Taylor".

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Jeden tydzień kochania naszej słodkiej małej Lenny. Lennon Taylor Lautner. 16.09.2026.

Żona Taylora Lautnera i niezwykła zbieżność imion w rodzinie

Internauci błyskawicznie wychwycili niecodzienny szczegół dotyczący personaliów w tej rodzinie. Ojciec to Taylor Lautner, matka nosi imię Tay (będące skrótem od Taylor) Lautner, natomiast ich nowo narodzona córka również otrzymała imię Taylor, stając się oficjalnie Lennon Taylor Lautner.

Powitanie dziecka na świecie stanowi zwieńczenie wielu miesięcy radosnego oczekiwania. Małżeństwo już w marcu 2026 roku ogłosiło, że spodziewa się swojego pierwszego potomka. Trzy miesiące później oficjalnie potwierdzili, że oczekują narodzin dziewczynki. Z kolei 19 sierpnia odbyło się uroczyste baby shower przyszłej mamy, za którego organizację odpowiadała popularna influencerka Jaclyn Hill.

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Tay Lautner w podcaście "The Squeeze" szczerze o problemach w ciąży

Partnerka życiowa popularnego aktora otwarcie przyznawała, że medialne relacjonowanie stanu błogosławionego wiązało się dla niej z ogromnym stresem. Podczas nagrań do własnego podcastu "The Squeeze" szczegółowo opisywała transformację swojego ciała oraz trudności związane z zestawianiem własnego wyglądu z sylwetkami innych ciężarnych kobiet. Wyznała słuchaczom, że tego rodzaju konfrontacja z wizerunkiem innych osób była dla niej całkowicie nowym i przytłaczającym zjawiskiem.

Nigdy tak naprawdę nie miałam problemu z porównywaniem się do innych, ale zdecydowanie zaczęłam porównywać swoje ciało w ciąży z ciałami innych kobiet w ciąży, szczególnie tych, którym do porodu zostało jeszcze kilka tygodni, a mimo to nadal są szczupłe i wysportowane. (...) Już wcześniej nie czułam się najlepiej sama ze sobą, a do tego dochodzi jeszcze porównywanie się z innymi.

Obecnie, gdy dziewięciomiesięczny okres oczekiwania dobiegł końca, Tay Lautner zamierza w pełni poświęcić się urokom macierzyństwa. Przed młodym małżeństwem otwiera się teraz zupełnie nowy i pełen wyzwań etap życia w roli rodziców. Świeżo upieczonej mamie i dumnemu tacie składamy najszczersze gratulacje z okazji narodzin pociechy.

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