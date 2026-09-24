Krwawy atak w Jarosławiu. Nowe informacje o stanie rannych. Ks. Adrian wyszedł ze szpitala

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-24 19:49

Nowe informacje o stanie rannych po krwawym ataku w jarosławskim opactwie. Jak przekazała prokuratura, dwie osoby nadal przebywają w miejscowym szpitalu w ciężkim stanie. Jedna z nich jest stabilna, druga w stanie cięższym. Reporter „Super Expressu” ustalił jednak, że jeden z rannych duchownych, ks. Adrian, został już wypisany ze szpitala i wrócił do klasztoru. Ciężki jest natomiast stan ks. Marka, który miał rzucić się na napastnika, próbując ochronić pozostałych.

Radiowóz policyjny i wóz strażacki przed budynkiem opactwa w Jarosławiu. O szczegółach ataku przeczytasz na SE.
Autor: zgoda telefoniczna - jaroslawska.pl - fot. Tomasz Strzębała GazetaJaroslawska/ Facebook

Po tragicznym ataku nożownika w jarosławskim klasztorze prokuratura przekazała najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia poszkodowanych. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował w czwartek pięć osób. Jedna z nich zmarła, a cztery zostały ranne.

Dwie najciężej poszkodowane osoby nadal przebywają w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Ich stan lekarze określają jako ciężki.

Dwie osoby w ciężkim stanie

Jak poinformowała Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, stan dwóch rannych osób jest ciężki. W przypadku jednej z nich udało się jednak mówić o stabilizacji.

– Ich stan jest ciężki, ale w odniesieniu do jednej osoby możemy powiedzieć, że ten stan jest stabilny. Druga osoba jest w stanie cięższym – przekazała prokurator.

Pozostałe dwie osoby zostały przewiezione do innych placówek. Jedna trafiła do szpitala w Przeworsku, druga do szpitala w Przemyślu. Ich obrażenia określono jako lżejsze.

Wśród pięciu poszkodowanych były trzy osoby duchowne oraz dwie osoby świeckie – kobieta i mężczyzna.

Polecany artykuł:

Ks. Adrian opuścił szpital. Wrócił do klasztoru

Jak ustalił reporter „Super Expressu”, jeden z rannych duchownych, ks. Adrian, został już wypisany ze szpitala. Duchowny odniósł lekkie obrażenia podczas ataku. Ze szpitala został wypisany 24 września około godziny 18 i wrócił do klasztoru.

To oznacza, że stan części poszkodowanych pozwala już na opuszczenie placówek medycznych. Nadal bardzo poważna pozostaje jednak sytuacja dwóch osób hospitalizowanych w Jarosławiu.

Zaś ks. Marek, jak ustalił „Super Express”, znajduje się w ciężkim stanie. Duchowny miał podczas ataku rzucić się na napastnika, próbując powstrzymać go i ochronić pozostałe osoby.

Relację dotyczącą jego postawy przekazał „SE” znajomy księży.

– Ksiądz Marek to potężny facet, 196 cm wzrostu i siły dużo, więc tamten chyba się go przestraszył i odpuścił z nożem – opowiada znajomy duchownych w rozmowie z „Super Expressem”.

To właśnie ta reakcja mogła mieć znaczenie w dramatycznych chwilach ataku. Ksiądz miał stanąć naprzeciw uzbrojonego napastnika, próbując ochronić innych. 

Dziś ks. Marek pozostaje w ciężkim stanie w szpitalu.

Polecany artykuł:

Jedna osoba nie żyje

Bilans ataku pozostaje tragiczny. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem pięć osób. Jedna z nich zmarła. Pozostali poszkodowani trafili do szpitali.

Do ataku doszło w czwartek rano na terenie klasztoru w Jarosławiu. Napastnik miał użyć noża zabranej najprawdopodobniej z klasztornej kuchni.

Po zdarzeniu mężczyzna został zatrzymany. Sam również odniósł obrażenia, m.in. dłoni. Badanie alkomatem wykazało 0,0 promila. Od 31-latka pobrano również krew do badań na obecność środków odurzających.

Nagranie po ataku w Jarosławiu:

Nagranie po ataku nożownika w Jarosławiu. To on doprowadził do krwawej masakry
Galeria zdjęć 50

Nadal nie wiadomo, dlaczego zaatakował

Śledczy nadal nie ustalili motywu działania 31-latka. Prokuratura zaznacza również, że przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych będzie zależało od opinii lekarzy.

– Co do jego stanu zdrowia będą się wypowiadać lekarze i ewentualnie będą zezwalać na wykonanie z jego udziałem czynności procesowych – podkreśliła Bożena Harasz-Wołoszyn.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wjechał do Polski w nocy z Niemiec. Samochodem podróżował w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. Granicy ostatecznie nie przekroczył. Jak wyjaśniła prokurator, mogło mieć to związek z czasowym zamknięciem przejścia.

Później 31-latek udał się do Jarosławia. Tam doszło do tragedii, której dokładne okoliczności są obecnie wyjaśniane.

Horror na Podkarpaciu, w Jarosławiu zginął ksiądz, a kilka innych osób jest rannych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

NOŻOWNIK
JAROSŁAW