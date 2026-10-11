Sezon na jarmarki bożonarodzeniowe za chwilę

Jarmarki bożonarodzeniowe mają w Europie długą tradycję, a ich historia sięga średniowiecza. Początkowo były przede wszystkim miejscem, w którym można było zrobić przedświąteczne zakupy i zaopatrzyć się w produkty potrzebne na zimę. Z czasem przekształciły się w wydarzenia pełne dekoracji, świateł, muzyki, lokalnych potraw i rękodzieła. Dziś są jedną z największych zimowych atrakcji wielu europejskich miast. Przyciągają nie tylko mieszkańców, ale również turystów, którzy często planują cały wyjazd właśnie z myślą o odwiedzeniu świątecznego jarmarku.

Najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe

Jarmarki bożonarodzeniowe można znaleźć w wielu europejskich miastach. Każde z nich ma własny pomysł na świąteczną atmosferę – jedne zachwycają zabytkową scenerią, inne słyną z lokalnych przysmaków, rękodzieła czy licznych atrakcji dla całych rodzin. Gdzie jednak w tym roku będziemy jeździć, aby poczuć klimat świąt? W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy spis top 3 europejskich miast, które przyciągną tysiące Polaków.

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Jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Te trzy miasta przyciągną w tym roku Polaków

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Nie tylko jarmark. Zimowy city break zyskuje na popularności

Jarmark może być głównym powodem podróży, ale jednocześnie staje się częścią większego city breaku. Zimowy wyjazd pozwala więc połączyć świąteczną atmosferę z poznawaniem miasta i jego lokalnej kultury. To także dobry sposób na krótki odpoczynek poza domem jeszcze przed samymi świętami.

Jarmarki bożonarodzeniowe są przykładem, jak zmienia się sposób planowania krótszych podróży. Nie zawsze wybieramy najpierw miasto, a dopiero później szukamy w nim atrakcji. Coraz częściej konkretne wydarzenie czy doświadczenie staje się impulsem do rezerwacji całego wyjazdu. W przypadku jarmarków dodatkową wartością jest możliwość bardzo elastycznego zaplanowania city breaku. Możemy wybrać Wiedeń ze względu na tradycję, Londyn dla rozrywki albo Pragę z powodu wyjątkowej atmosfery, a jednocześnie w każdym z tych miejsc odkrywać inne walory samego miasta – wyjaśniała Magdalena Gruca, ekspertka eSky Group.