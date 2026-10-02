Minął rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Takie padły rekordy

System kaucyjny działa w Polsce już od roku

System kaucyjny został uruchomiony w Polsce 1 października 2025 r. Jego podstawowym założeniem jest pobieranie przy zakupie określonych napojów dodatkowej kaucji, którą konsument może odzyskać po oddaniu pustego opakowania w punkcie zbiórki. System obejmuje przede wszystkim jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra, a także wybrane butelki szklane wielokrotnego użytku.

Po pierwszych 12 miesiącach funkcjonowania resort klimatu podał, że liczba zwróconych opakowań przekroczyła 5 miliardów. W całym kraju działa już ponad 65,5 tys. punktów zwrotu, z czego około 23,5 tys. wyposażonych jest w automaty kaucyjne.

Rekordziści systemu kaucyjnego. Tyle opakowań oddali jednorazowo

Obok oficjalnych statystyk dotyczących miliardów zwróconych opakowań pojawiają się również znacznie bardziej nietypowe liczby. Niektórzy Polacy postanowili zebrać setki, a nawet tysiące butelek i puszek, a następnie oddać je podczas jednej dużej akcji.

Najnowszy udokumentowany rekord należy do Pawła Meja z Baczkowa, który we wrześniu 2026 r. oddał aż 11 218 opakowań. Kto jeszcze zapisał się wręcz na kartach historii pod względem ilości oddanych opakowań? Najgłośniejsze i największe rekordy zebraliśmy w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kaucyjni rekordziści. To oni zebrali najwięcej butelek

11

Kolejne zmiany w systemie kaucyjnym

Po pierwszym roku działania system nie jest jeszcze rozwiązaniem zamkniętym. Ministerstwo pracuje nad zmianami, które mają m.in. wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty. Obecnie przepisy przewidują 30 dni, a planowana zmiana zakłada wydłużenie tego okresu do 90 dni.