BAT otwiera nowy market budowlany w Gdyni. Wielkie otwarcie już 13 października

Nowy punkt BAT przy ul. Krzemowej 2 w Gdyni ma być miejscem zarówno dla profesjonalistów, jak i osób, które remont czy budowę prowadzą na własną rękę. Niezależnie od tego, czy potrzebne są materiały na większą inwestycję, narzędzia do pracy, czy pojedyncze produkty do domowego remontu, oferta została pomyślana tak, aby większość zakupów można było zrobić w jednym miejscu.

Od materiałów budowlanych po wyposażenie warsztatu

Zakupy potrzebne podczas budowy lub remontu potrafią oznaczać wiele wizyt w różnych sklepach. Nowy market BAT ma ułatwić ten proces, oferując szeroki wybór produktów związanych z kolejnymi etapami prac.

W gdyńskiej placówce znajdą się m.in. materiały budowlane i wykończeniowe, w tym produkty wykorzystywane przy fundamentach, tynkowaniu, klejeniu czy pracach związanych z dachem.

Nie zabraknie także narzędzi i elektronarzędzi. Z oferty będą mogli korzystać zarówno fachowcy, którzy potrzebują profesjonalnego wyposażenia, jak i osoby kompletujące sprzęt na własne potrzeby.

Ważnym elementem działalności BAT ma być również doradztwo oraz przygotowywanie wycen. Dzięki temu klienci będą mogli skonsultować swoje potrzeby przed zakupem i uzyskać pomoc przy planowaniu inwestycji.

A gdy materiały są już wybrane, pozostaje jeszcze kwestia ich dostarczenia. BAT oferuje transport zakupionych produktów bezpośrednio na budowę, co może znacznie ułatwić organizację większych prac.

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Lokalizacja ułatwi dojazd

Nowy punkt powstaje przy ul. Krzemowej 2, w miejscu dogodnym również dla osób dojeżdżających z innych części Trójmiasta i okolic. Istotnym atutem lokalizacji jest bliskość węzła S6, dzięki czemu zarówno dojazd po zakupy, jak i późniejszy transport materiałów może być sprawniejszy.

Dla ekip budowlanych i inwestorów oznacza to przede wszystkim mniej czasu poświęconego na logistykę i łatwiejsze kompletowanie potrzebnych produktów.

13 października wielkie otwarcie BAT w Gdyni

Nowy market oficjalnie rozpocznie działalność we wtorek, 13 października 2026 roku o godz. 8:00. Z tej okazji przygotowano specjalny dzień otwarcia, podczas którego na odwiedzających będą czekały dodatkowe atrakcje.

Jedną z nich będą pakiety powitalne dla pierwszych 500 osób. Organizatorzy zapowiadają również konkursy z nagrodami, w których będzie można zdobyć przydatny sprzęt i akcesoria.

Na klientów czekać będą także specjalne rabaty i oferty przygotowane z okazji otwarcia, a po zakupach będzie można zajrzeć do strefy gastronomicznej i skorzystać z poczęstunku.

Nowe miejsce dla profesjonalistów i domowych majsterkowiczów

BAT kieruje swoją ofertę zarówno do osób zawodowo związanych z branżą budowlaną, jak i klientów indywidualnych. W praktyce oznacza to miejsce, w którym można rozpocząć kompletowanie produktów potrzebnych do większej inwestycji, ale również znaleźć narzędzie czy materiał potrzebny przy niewielkim remoncie.

Otwarcie przy ul. Krzemowej 2 będzie więc okazją nie tylko do poznania nowej placówki, ale również do skorzystania ze specjalnych ofert przygotowanych na start.

Wielkie otwarcie BAT – najważniejsze informacje

📅 Data: 13 października 2026 r.⏰ Start: godz. 8:00📍 Adres: ul. Krzemowa 2, Gdynia

Na pierwszych klientów czeka 500 pakietów powitalnych, a podczas otwarcia zaplanowano również konkursy, specjalne oferty cenowe oraz poczęstunek.

Więcej informacji o nowym markecie i ofercie BAT można znaleźć na bat.pl.

13 października warto zajrzeć na Krzemową 2 i sprawdzić, co BAT przygotował na otwarcie nowej placówki w Gdyni.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany