Samochód zderzył się z busem w Gdyni. Nie żyje dwóch mężczyzn

Czołowe zderzenie na ul. Chwaszczyńskiej

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18.40 na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni. Jak przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem.

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników medycznych, straż pożarną oraz policję. Do działań zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej.

Ratownicy walczyli o życie mężczyzn

Po przyjeździe na miejsce strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym.

Niestety, mimo prowadzonej akcji ratunkowej nie udało się ich uratować.

Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych ich życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn w wieku 37 i 40 lat – obywatela Ukrainy oraz obywatela Polski – przekazał mł. asp. Dawid Westrych.

Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Kierowca busa został objęty opieką przez zespół ratownictwa medycznego. Nie podano dotąd informacji o charakterze odniesionych przez niego obrażeń.

Przez wiele godzin na miejscu pracowały służby ratunkowe i policjanci, którzy zabezpieczali ślady oraz ustalali przebieg zdarzenia. Śledczy będą wyjaśniać, co doprowadziło do tragicznego czołowego zderzenia na ul. Chwaszczyńskiej.

To kolejny tragiczny wypadek na pomorskich drogach, który pokazuje, jak dramatyczne skutki mogą mieć zderzenia czołowe pojazdów. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

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