Polak zjechał z autostrady i z impetem wpadł na plac budowy. Po chwili wszystko się wydało

Nocny wypadek na autostradzie A4

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek, 8 października, około godziny 0.25 na autostradzie A4 na odcinku między Dreznem a Görlitz, w rejonie Budziszyna.

Jak poinformowała niemiecka policja, 21-letni kierowca mazdy jechał w kierunku polskiej granicy. W pewnym momencie samochód zjechał w lewo i wpadł na plac budowy znajdujący się przy autostradzie. Auto staranowało pięć ostrzegawczych barierek drogowych.

Policjanci wykryli marihuanę

Na miejsce skierowano patrol policji autostradowej, który zabezpieczył miejsce zdarzenia i przeprowadził czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze poddali kierowcę testowi na obecność środków odurzających.

Badanie wykazało, że młody Polak wcześniej zażywał marihuanę. W związku z wynikiem testu pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych.

21-latek odpowie przed sądem

Mimo groźnie wyglądającej kolizji 21-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Znacznie gorzej wygląda bilans strat materialnych. Niemiecka policja oszacowała szkody na około 7,5 tysiąca euro.

Sprawa będzie miała swój finał przed wymiarem sprawiedliwości. Polak usłyszy zarzuty związane z narażeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Śledczy badają dokładne okoliczności zdarzenia i oczekują na wyniki badań krwi, które mają potwierdzić obecność narkotyków w organizmie kierowcy.