Tragiczna śmierć 17-letniego Patryka wstrząsnęła szkołą. Dyrekcja apeluje: „Powstrzymajcie się od wszelkich spekulacji”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-25 16:20

Tragiczna śmierć 17-letniego Patryka z Solca Kujawskiego poruszyła społeczność szkolną i mieszkańców regionu. Po odnalezieniu ciała nastolatka głos zabrało XXII Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, do którego uczęszczał chłopak. W opublikowanym komunikacie szkoła złożyła kondolencje bliskim i zaapelowała o powstrzymanie się od spekulacji oraz raniących komentarzy w internecie.

Las i taśma policyjna w miejscu znalezienia ciała. Na miniaturze zamazana twarz 17-letniego Patryka. Czytaj więcej w SE.
Autor: BCZK/ Materiały prasowe

Szkoła zabrała głos po śmierci Patryka. Jest ważny apel

Wiadomość o śmierci Patryka była niezwykle bolesna dla jego rodziny, przyjaciół i całej społeczności szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie XXII Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego opublikowali poruszający komunikat, w którym przekazali wyrazy współczucia najbliższym zmarłego ucznia.

Szkoła zwróciła również uwagę na komentarze, które pojawiają się w sieci. Jak podkreślono, niektóre z nich są nieprzychylne i raniące. W związku z tym wystosowano apel o powstrzymanie się od spekulacji i uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny.

„Jednocześnie zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą. W przestrzeni internetowej pojawiają się nieprzychylne i raniące komentarze. Bardzo prosimy o powstrzymanie się od wszelkich spekulacji w sieci” – napisano w komunikacie.

Przedstawiciele szkoły poprosili także o empatię, powagę i uszanowanie spokoju bliskich Patryka w tym trudnym czasie.

Tragiczny finał poszukiwań 17-latka

Przypomnijmy, że Patryk zaginął w środę, 21 października. Nastolatek uczył się w Bydgoszczy, a po spotkaniu z kolegami w pobliżu dworca PKS miał wrócić do domu w Solcu Kujawskim. Do bliskich jednak nie dotarł. Rodzina, policjanci i internauci przez kilka dni poszukiwali chłopaka. Wyznaczono również nagrodę za wskazanie miejsca jego pobytu.

Niestety, w piątek, 23 października, nadeszły tragiczne wiadomości. Około godz. 14:50 przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy odnaleziono ciało młodego mężczyzny. Policja potwierdziła, że to poszukiwany 17-latek z Solca Kujawskiego.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

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