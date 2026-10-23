17-letni Patryk zaginął bez śladu. Rodzina wyznaczyła nagrodę i apeluje o pomoc

Patryk Skorulski ma 17 lat i mieszka w Solcu Kujawskim. Uczy się w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej. W środę, 21 października, około godz. 13 spotkał się z kolegami w pobliżu dworca PKS, obok centrum handlowego Focus Park. Po rozstaniu każdy z nich ruszył w swoją stronę. Patryk miał dojechać tramwajem do dworca PKP, a następnie wrócić do domu. Niestety, nie dotarł do celu.

Ostatnie ślady prowadzą do Bydgoszczy

Z informacji przekazanych przez rodzinę wynika, że około godz. 13 mama Patryka wysłała mu wiadomość przez Messengera. Chłopak ją odczytał, ale nie odpowiedział. Ustalono również, że do godz. 13.40 pisał z koleżankami za pośrednictwem jednego z komunikatorów.

Następnie nastolatek wysiadł z tramwaju w rejonie ronda Toruńskiego w Bydgoszczy. Jak wynika z przekazanych informacji, najprawdopodobniej udał się w kierunku sklepu Leroy Merlin przy ul. Toruńskiej 101.

Od tamtej pory ślad po 17-latku zaginął. Patryk nie skontaktował się z rodziną ani przyjaciółmi. Jego telefon pozostaje nieaktywny, a bliscy nie wiedzą, co się z nim dzieje.

Rodzina wyznaczyła 5 tys. zł nagrody

Zaginięcie chłopaka jest szczególnie niepokojące dla jego bliskich, ponieważ – jak wynika z ich relacji – Patryk nigdy wcześniej nie zrywał kontaktu z rodziną. Nawet gdy się spóźniał, informował o tym bliskich.

Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach i apeluje o udostępnianie informacji o zaginięciu. Za wiadomości, które pomogą ustalić aktualne miejsce pobytu nastolatka, wyznaczono nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Rysopis zaginionego Patryka Skorulskiego

Wiek: 17 lat

Wzrost: około 175 cm

Włosy: gęste, ciemne i kręcone

Oczy: jasne, niebiesko-zielone

Budowa ciała: szczupła, wysportowana

Znaki szczególne: tatuaż pod lewą piersią, przedstawiający kobietę w bikini

W dniu zaginięcia Patryk miał na sobie czarne spodnie dresowe, czarną kamizelkę marki Moncler, czarną bluzę oraz czarne buty Nike Shox. Miał przy sobie jasnobeżowy plecak szkolny marki Nike.

Ktokolwiek widział Patryka, proszony jest o kontakt

Każda informacja może okazać się ważna. Osoby, które widziały Patryka lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z policją.

Informacje można przekazywać do Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim pod numerem 47 75 17 110. W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Bliscy mają nadzieję, że dzięki pomocy i zaangażowaniu innych osób uda się odnaleźć 17-latka.