Policja przerywa poszukiwania 17-letniego Patryka. Ich finał jest tragiczny!

Przez kilka dni rodzina i policjanci szukali 17-letniego Patryka. Chłopak wyszedł z domu, ale nie wrócił do bliskich. W poszukiwania zaangażowali się również internauci. Wyznaczono nawet nagrodę za wskazanie miejsca pobytu nastolatka. Niestety, w piątek, 23 października, nadeszły tragiczne wiadomości.

W piątek ok. 14:50 przy ul. Rekreacyjnej znaleziono ciało młodego mężczyzny – przekazała w rozmowie z Radiem PiK nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Na miejsce skierowano służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności, a ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. Funkcjonariusze potwierdzili, że zmarły to poszukiwany 17-latek z Solca Kujawskiego.

Zaginął w drodze do domu. Ostatni raz widziano go w Bydgoszczy

Patryk uczył się w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej. W środę, 21 października, około godz. 13 spotkał się z kolegami w pobliżu dworca PKS, niedaleko centrum handlowego Focus Park. Po spotkaniu każdy poszedł w swoją stronę. Nastolatek miał pojechać tramwajem na dworzec PKP, a następnie wrócić do domu. Nigdy tam jednak nie dotarł.

Bliscy próbowali ustalić, co stało się z chłopakiem. Około godz. 13 jego mama wysłała mu wiadomość przez Messengera. Patryk ją odczytał, ale nie odpowiedział. Wiadomo również, że do godz. 13.40 kontaktował się z koleżankami za pośrednictwem komunikatora.

Później wysiadł z tramwaju w rejonie ronda Toruńskiego. Z przekazanych wcześniej informacji wynikało, że mógł skierować się w stronę sklepu Leroy Merlin przy ul. Toruńskiej 101. Potem kontakt z nim się urwał, a jego telefon pozostawał nieaktywny.