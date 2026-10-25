Żołnierz USA oskarżony o morderstwo Japonki. Grozi mu kara śmierci

Z przedstawionego aktu oskarżenia wynika, że Devin Jacob Ballard 3 października udusił 39-letnią kobietę. Sprawca miał owinąć kabel telefoniczny wokół szyi ofiary, a po dokonaniu zbrodni uciec z jej plecakiem. Dzień później amerykański wojskowy, który stacjonuje w bazie lotniczej Futenma, znalazł się w rękach służb. Zatrzymany stanowczo odpiera zarzuty.

Tragedia wywołała ogromne emocje wśród Japończyków i sprowokowała dyskusję o konieczności zmian w porozumieniu dotyczącym amerykańskich wojsk. Szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi wezwała Waszyngton do pełnego wsparcia śledztwa i natychmiastowego przywrócenia rygorystycznych zasad dyscypliny wśród amerykańskich żołnierzy.

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Zdajemy sobie sprawę z powagi zarzutów i będziemy nadal w pełni współpracować z japońskimi władzami w śledztwie, w toku postępowania sądowego

Słowa te przekazał porucznik Tyler Thomas, rzecznik III Morskiej Jednostki Ekspedycyjnej, w wypowiedzi dla portalu „Stars and Stripes”. Zdecydowana większość z około 19 tysięcy amerykańskich marines przebywających w Japonii stacjonuje właśnie na Okinawie. Amerykańska obecność wojskowa jest fundamentem strategii obu krajów, mającej na celu zniechęcenie Chin do ewentualnych działań zbrojnych w regionie.