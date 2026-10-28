Potężna awaria w województwie śląskim. Mieszkańcy bez ogrzewania i ciepłej wody

Kilka dzielnic bez ogrzewania i ciepłej wody

Jak poinformowała spółka Tauron Ciepło, operator sieci ciepłowniczej w Dąbrowie Górniczej, awaria wystąpiła w źródle ciepła należącym do Zakładu Wytwarzania Tameh. W związku z tym mieszkańcy dzielnic Łęknice, Gołonóg, Centrum oraz Reden muszą liczyć się z przerwą w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.

Spółka podkreśla, że awaria jest niezależna od Tauron Ciepło i dotyczy zakładu wytwarzania energii.

Prace potrwają do czwartku wieczorem

Z informacji przekazanych przez służby techniczne wynika, że usuwanie awarii rozpoczęło się we wczesnych godzinach porannych w środę, 28 października, i ma potrwać do późnych godzin wieczornych w czwartek, 29 października.

Zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy z ZW Tameh, usuwanie awarii potrwa od godzin wczesnoporannych 28.10.2026 r. do późnych godzin wieczornych 29.10.2026 r. Dostawa ciepła zostanie przywrócona natychmiast po informacji o usunięciu awarii przez służby techniczne źródła Tameh - przekazał Tauron Ciepło.

Spółka przeprosiła odbiorców za powstałe niedogodności.

Problem w czasie chłodnych dni

Awaria nastąpiła w okresie jesiennego ochłodzenia. Prognozy dla Dąbrowy Górniczej na najbliższe dni przewidują temperatury maksymalne na poziomie od 10 do 12 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazywać zaledwie od 2 do 4 stopni.

Brak ogrzewania może być szczególnie odczuwalny zwłaszcza w godzinach wieczornych i porannych, gdy temperatura w mieszkaniach naturalnie spada.

Czym jest Tameh?

Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej jest częścią spółki Tameh Polska. Oprócz dąbrowskiego zakładu firma posiada także źródła w Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu. Tameh Holding należy po połowie do grup Tauron i ArcelorMittal.

Podstawową działalnością spółki jest dostarczanie mediów energetycznych dla zakładów ArcelorMittal. Firma produkuje również energię elektryczną oraz ciepło wykorzystywane między innymi do ogrzewania mieszkań w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowska elektrociepłownia została wybudowana wraz z dawną Hutą Katowice. Od 2001 roku funkcjonuje jako odrębny podmiot odpowiedzialny za dostawy mediów energetycznych dla przemysłu oraz ciepła dla mieszkańców miasta.

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