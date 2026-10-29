Pogoda w Katowicach: 30 października - 1 listopada

Nadchodzący weekend w Katowicach upłynie pod znakiem wyraźnej zmiany aury. Prognoza na te trzy dni jest podzielona – początek będzie jeszcze w miarę pogodny, ale sobota przyniesie załamanie, które może wpłynąć na plany mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na różnice w temperaturze i obecność opadów, które pojawią się tylko jednego dnia.

Piątek: ostatni tak ciepły dzień weekendu

Piątek, 30 października, zapowiada się jako zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień weekendu. Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na najwyższą temperaturę, która w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 12 stopni Celsjusza. To dobra wiadomość dla tych, którzy planują spędzić popołudnie na zewnątrz. Noc będzie już chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 6 stopni. Co istotne, przez cały dzień nie prognozuje się opadów deszczu, chociaż niebo będzie w dużym stopniu zachmurzone. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s.

Sobota z deszczem i wyraźnym ochłodzeniem

W sobotę, 31 października, pogoda w Katowicach ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Ten dzień będzie kluczowy dla aury całego weekendu. Przede wszystkim nad miasto nadciągną opady deszczu, które mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Choć prognozowane są jako słabe, ich obecność z pewnością będzie odczuwalna. Równocześnie nastąpi wyraźne ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 8 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci wskażą około 5 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną siłą jak dzień wcześniej.

Niedziela: bez deszczu, ale wciąż chłodno

Pierwszy dzień listopada przyniesie poprawę pogody, ale tylko częściową. Najważniejszą informacją jest to, że w niedzielę w Katowicach już nie będzie padać. Niestety, chłód pozostanie z nami na dłużej. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 8 stopni, utrzymując się na poziomie z soboty. To właśnie noc z soboty na niedzielę okaże się najzimniejsza w trakcie weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie około 4 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, bo jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s, a niebo pozostanie w większości zachmurzone.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Piątkowa, jeszcze stosunkowo ciepła i sucha aura, sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer po jednym z parków lub po prostu skorzystanie z ostatnich tak łagodnych chwil tej jesieni. Z kolei deszczowa sobota to idealna okazja, by przenieść plany pod dach. Wyjście do kina, odwiedzenie galerii sztuki czy spotkanie ze znajomymi w kawiarni pozwoli przeczekać niepogodę. Niedziela, choć chłodna, będzie już sucha, co stwarza warunki do krótkiego spaceru. Warto jednak pamiętać o ciepłej kurtce i czapce.

Dane pogodowe: OpenWeather