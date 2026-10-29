Smutne wieści napłynęły z gminy Zbrosławice w powiecie tarnogórskim. W poniedziałek, 26 października 2026 roku, zmarła Gertrud Anna Frontzek. Miała 110 lat i była najstarszą mieszkanką całego województwa śląskiego. O jej odejściu poinformowały władze gminy, które pożegnały seniorkę we wzruszających słowach.

Urodziła się w 1916 roku. Przeżyła ponad wiek historii

Gertrud Anna Frontzek przyszła na świat 15 marca 1916 roku w Świętoszowicach. Były to czasy, gdy trwała jeszcze I wojna światowa, a Polska nie odzyskała niepodległości.

W ciągu swojego niezwykle długiego życia była świadkiem wydarzeń, które na zawsze zmieniły historię Polski i Europy. Przeżyła dwie wojny światowe, zmiany granic, ustrojów politycznych i ogromny postęp cywilizacyjny.

W marcu 2026 roku pani Gertrud obchodziła swoje 110. urodziny. Ten wyjątkowy jubileusz świętowała w otoczeniu najbliższych oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Była nie tylko najstarszą mieszkanką gminy Zbrosławice, ale również całego województwa śląskiego.

Wzruszające pożegnanie najstarszej mieszkanki Śląska

O śmierci 110-latki poinformował Urząd Gminy Zbrosławice. W opublikowanym komunikacie samorządowcy podkreślili, że pani Gertrud była wyjątkową postacią dla lokalnej społeczności.

– Pani Gertrud była najstarszą mieszkanką gminy Zbrosławice oraz całego województwa śląskiego. Dla naszej lokalnej społeczności pozostanie postacią niezwykłą – żywym świadkiem historii i niezwykłym wzorem dla kolejnych pokoleń. Synowi, rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia – napisano na profilu facebookowym Urzędu Gminy Zbrosławice.

Tak Gertrud Frontzek obchodziła swoje 110. urodziny:

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Ostatnie pożegnanie pani Gertrud. Pogrzeb w Ziemięcicach

Uroczystości pogrzebowe Gertrud Anny Frontzek odbędą się w czwartek, 29 października 2026 roku, w Ziemięcicach.

Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Jadwigi. Po nabożeństwie zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.

Pani Gertrud odeszła w wieku 110 lat, pozostawiając po sobie pamięć o niezwykłym życiu, które obejmowało ponad stulecie historii.