Rosyjski dron spadł na dworzec kolejowy! 13 osób nie żyje

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-10-29 11:44

Co najmniej 13 osób zginęło, a dziesięć kolejnych, w tym 11-letni chłopiec, zostało rannych po ataku rosyjskiego drona na dworzec kolejowy w Dnieprze w środkowo-wschodniej Ukrainie. Rosja zaatakowała w czwartek, 29 października, przed południem.

  • Rosyjski atak dronem uderzeniowym wstrząsnął Dnieprem, uderzając w kluczowy punkt komunikacyjny i powodując tragiczne konsekwencje.
  • Na peronie dworca kolejowego, gdzie pasażerowie czekali na pociąg, zginęło 13 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym ciężko poszkodowany 11-letni chłopiec.
  • Sprawdź, jak doszło do tej tragedii i dlaczego pomimo ostrzeżeń ludzie znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Jak informują lokalne władze, do ataku doszło przed południem w czwartek. "13 osób zginęło w następstwie ataku Rosjan na Dniepr. Rannych zostało co najmniej pięć osób. Medycy udzielają im niezbędnej pomocy" – napisał początkowo na Telegramie szef władz obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża.

Wśród ciężko rannych jest chłopiec

Kolejne informacje są coraz gorsze. Hanża w następnym swoim wpisie przekazał, że liczba rannych wzrosła do dziesięciu. "Trzy osoby zostały hospitalizowane w stanie ciężkim. Wśród nich jest 11-letni chłopiec" – napisał. Służby podają, że rosyjski dron uderzeniowy trafił w peron, na którym na pociąg czekali się pasażerowie pociągu Dniepr-Zaporoże.

Dron uderzył w peron

"Wróg zaatakował dronem odrzutowym dworzec kolejowy w Dnieprze. Trafił w jeden z peronów, przy którym znajdował się wówczas pociąg nr 866 relacji Dniepr–Zaporoże. Mimo ogłoszenia podwyższonego zagrożenia, na peronie przebywali ludzie. Są zabici i ranni” – podaje ukraiński przewoźnik Ukraliznycia.

13 osób zginęło w rosyjskim ataku na dworzec kolejowy w mieście Dniepr
Galeria zdjęć 7
Gen. Polko BEZWZGLĘDNIE: Tusk nie straszy, tak wygląda RZECZYWISTOŚĆ! Rosja ma jeden cel
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI