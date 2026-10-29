Afera Epsteina wraca! Szokujące słowa miss, oskarża prezydenta

Była miss oskarża Trumpa o gwałt. W tle Jeffrey Epstein i nowe dokumenty

Beatrice Keul przed laty była modelką, a w 1992 roku zajęła drugie miejsce w konkursie Miss Szwajcarii. Rok później przyjechała do USA, aby wziąć udział w konkursie piękności organizowanym przez Donalda Trumpa.

Jak głosi raport demokratów z Komisji Sądowniczej Izby Reprezentantów, kobieta poznała Trumpa podczas spotkania w hotelu Plaza. Biznesmen miał obiecać jej pomoc w uzyskaniu amerykańskiej wizy oraz przyjęciu na Uniwersytet Nowojorski.

Była miss oskarża Trumpa o gwałt. Co wydarzyło się w hotelu?

Według relacji Keul później zaproszono ją do apartamentu Trumpa. Kobieta twierdzi, że została tam zgwałcona. Miała doznać obrażeń, a jej sukienka została rozdarta.

Keul zeznała, że Trump namawiał ją do zachowania milczenia, jednocześnie ponawiając obietnice pomocy w rozpoczęciu życia w USA. Miał powiedzieć jej: „Przedstawienie musi trwać”.

Wcześniej tego samego dnia kobietę miał zaczepić Jeffrey Epstein, przedstawiając się jako „najlepszy przyjaciel Dona”. Według Keul zaproponował jej opłacenie podróży i pobytu na przyjęciu w posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Biały Dom zaprzecza. Demokraci żądają śledztwa

Relację Keul opisano w 53-stronicowym raporcie opublikowanym 26 października. Dokument dotyczy historii 11 kobiet i domniemanych powiązań Trumpa z Epsteinem.

Demokraci domagają się niezależnego śledztwa. Biały Dom odrzuca oskarżenia, nazywając je próbą politycznego ataku przed listopadowymi wyborami.

Warto podkreślić, że relacja Keul ma swoje słabe punkty. W 2024 roku kobieta opisywała zdarzenie jako próbę napaści, przed którą zdołała się obronić. W najnowszym raporcie mówi o gwałcie. Trump nie usłyszał zarzutów karnych w tej sprawie.

BREAKING NEWS 🚨 : A new Democratic Party report has revived allegations against Donald Trump, citing claims by former Miss Switzerland and model Beatrice Keul that he sexually assaulted her in 1993. https://t.co/5lpdo0iOZV— Daily Front (@Daily__Front) October 29, 2026

Former Miss Switzerland Beatrice Keul Alleges Donald Trump Raped Her at the Plaza Hotel in 1993 https://t.co/Eh0QqSeVwJ— People (@people) October 27, 2026

Sonda Czy rząd powinien wszcząć śledztwo ws. polskich wątków w aferze Epsteina? Tak, to konieczne Tak, ale bez medialnej nagonki Nie, to sprawa USA