Uprawiała seks z uczniami w aucie i sali lekcyjnej! Jednemu wysyłała fotki spod prysznica!

Wstrząsająca sprawa z Australii: zamężna nauczycielka została skazana za seksualne wykorzystanie dwóch nastoletnich uczniów, co wywołało falę oburzenia.

32-letnia Tayla Lee Brailey wdała się w intymne relacje z 17- i 16-latkiem, wysyłając im pikantne zdjęcia i nadużywając swojej pozycji w szkole.

Odkryj, jak sąd odniósł się do jej próby obrony chorobą dwubiegunową i jakie dramatyczne konsekwencje poniosła za swoje czyny.

Ta sprawa wstrząsnęła australijską opinią publiczną! Zamężna nauczycielka została w środę, 28 października, skazana na nieco ponad rok więzienia za uprawianie seksu z dwoma nastoletnimi uczniami. 32-letnia Tayla Lee Brailey po raz pierwszy została zatrzymana w sierpniu 2024 roku po tym, jak wyszło na jaw, że uprawiała seks ze swoim 17-letnim uczniem. Zrobiła to w swoim samochodzie, po czym wróciła do szkoły, by dalej prowadzić lekcje. Po krótkim czasie została zwolniona za kaucją, niedługo później jednak wróciła do aresztu, gdy okazało się, że uwodziła, a następnie uprawiała seks z kolejnym, tym razem 16-letnim uczniem.

Nauczycielka sypiała z uczniami. Jednemu wysyłała pikantne zdjęcia

Najpierw wysyłała mu swoje nagie zdjęcia spod prysznica, potem żądała, by on wysłała jej swoje nagie fotografie, po czym zaproponowała, by "został z nią w klasie po zajęciach". Niedługo później doszło do zbliżenia w sali lekcyjnej. 16-latek "czuł wstyd i opuścił szkołę przez jej ukończeniem" - mówiła podczas ogłaszania wyroku sędzia Elizabeth Ryan. "Cierpiał na bezsenność, miał retrospekcje… powiedział, że żaden z jego przyjaciół ze szkoły średniej już się do niego nie odzywa".

Próbowała się bronić chorobą dwubiegunową

Jak informuje "New York Post", u Brailey później zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, która objawiała się "upośledzeniem osądu i zwiększonym popędem seksualnym, w wyniku czego odczuwała nieodpartą potrzebę seksu z chłopcami". Sędzia nie wzięła jednak tego pod uwagę, bo "Brailey wykorzystała swoją pozycję nauczycielki do nadużycia zaufania dwóch młodych osób. Istotne jest również to, że wiedziała, że ​​postępuje źle, ale mimo to uparcie to robiła” – mówiła Ryan.

Brailey została skazana łącznie na 15 miesięcy więzienia. Została również na 15 lat wpisana do rejestru przestępców seksualnych. 32-latka, która straciła już pracę i męża, płakała podczas ogłaszania wyroku.

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