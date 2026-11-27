To był mord, o którym w Kochanowicach pod Lublińcem do teraz wspomina się ze zgrozą. Ponad rok temu, (7 czerwca 2025), w godzinach porannych, Mariusza R. odwiedził Adam S. Ten pierwszy od kilku miesięcy spotykał się z Nikolą M., wcześniej partnerką Adama i matką ich kilkuletniego synka. Mieli się rozmówić. Rozmowa była spokojna, ale gdy wyszli na podwórko Mariusz rzucił do Adama zdanie: „Jeśli nie będziesz potrafił zająć się synkiem, to ja się nim zaopiekuję”. I wtedy Adam ugodził go w szyję kuchennym nożem, a potem pojechał na policję. Zawiadomił pogotowie, ale Mariusz zmarł.

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Zabójstwo w Kochanowicach i odwołania od wyroku

W maju w procesie przeciwko Adamowi S. zapadł wyrok w częstochowskim Sądzie Okręgowym. Zabójca został skazany wtedy na 20 lat pozbawienia wolności, a karę ma odbywać w systemie terapeutycznym. Od tego wyroku odwołała się zarówno prokuratura, jaki i obrona Adama S.

27 listopada nad wyrokiem pochylił się katowicki Sąd Apelacyjny. Obrońca Adama S., mecenas Dominik Abłażewicz, chciał, by wymierzyć oskarżonemu niższa karę, przede wszystkim dlatego, że zdaniem mecenasa Adam S. działał w afekcie.

- Materiał dowodowy nie wskazuje na to, by oskarżony planował pozbawienie życia Mariusza R., kwerendy internetowe wskazują na myśli samobójcze, pozostałe kwerendy - na konsekwencje zabójstwa, czyli czy ciężko jest w wiezieniu. Oskarżony niezwłocznie zadzwonił na pogotowie, zgłosił się na policje, zawiadomił Nikole M. To charakterystyczne dla sprawców działających w stanie silnego wzburzenia. W tych kwerendach nie ma nic o możliwości znalezienia alibi, ukrywania się, takie postępowanie jest nie do pogodzenia z premedytacją. Oskarżony przezywał kryzys emocjonalny, miał myśli samobójcze, cierpiał z powodu izolacji od syna, nagle słyszy od kochanka jego byłej partnerki, że ten przejmie opiekę nad dzieckiem. Takie słowa mogły efekt silnego wzburzenia, gniewu - przekonywał obrońca Adama S.

Prokuratura także odwołała się od orzeczenia sądu okręgowego, wnosząc o ukaranie mordercy surowsza karą. Podobnie jak w pierwszej instancji prokurator Krzysztof Droździok domagał się podwyższenia kary do 30 lat więzienia.

- Wyrok co do istoty można uznać za słuszny, z zastrzeżeniem wymiaru kary. Stan faktyczny jest jednoznaczny, nie ulegało wątpliwości, kto jest sprawcą, pozostała ocena motywów, pobudek sprawcy. W dniu 7 czerwca byłem chyba pierwszą osobą, która przesłuchiwała oskarżonego, wstępna ocena moja mogła wskazywać na silne wzburzenie Adama S., dopiero późniejsza opinia biegłych i zawartość przeglądarek internetowych wykluczyły silny stan wzburzenia. Adam S. działał z zamiarem pozbawienia życia, zaplanował to, przygotowywał się do wyeliminowania rywala – argumentował prokurator.

Z kolei pełnomocnik Klaudii M., córki zmordowanego mężczyzny domagał się podwyższenia zadośćuczynienia dla niej ze 100 tys. zł na kwotę dwa razy wyższą. - Pokrzywdzona straciła ojca tuż przed ślubem. Nie w jakimś wypadku, ale z powodu zabójstwa. Ma traumę z tego powodu do teraz i leczy się. Same koszty leczenia są wysokie - mówił mecenas Adrian Klama.

Wyrok sądu i... żadnych zmian!

Sędziowie zdecydowali jednak, że nie zmienią nic w wyroku wydanym przez sąd w Częstochowie.

- Sąd utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Żadna z apelacji nie zasługuje na uznanie - ogłosił przewodniczący składu sędzia Gwidon Jaworski.

- Rozstrzygniecie sądu niższej instancji należy uznać za trafne i wyważone. W szczególności w zakresie wymiaru kary. Ustalenia sądu w zakresie przebiegu zdarzenia również są trafne. Sąd odwoławczy również podziela stanowisko sądu pierwszej instancji, że nie mamy w niniejszej sprawie do czynienia z tak zwanym zabójstwem w afekcie, czyli działaniem pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznością. Sprawca przeglądał w internecie wiadomości dotyczące zabójstwa. To nie było kilka wyszukań.

W okresie od marca do 6 czerwca, czyli dnia przed zabójstwem, są takich wyszukiwań dziesiątki, a może i nawet ponad sto. Istotnie, część z nich dotyczy samobójstwa. Ale zdecydowana większość zabójstwa oraz tego, co się dzieje z później z zabójcami, jak są traktowani w więzieniu, w jakich celach przebywają, nawet czy mogą mieć telewizor w celi, co jedzą więźniowie. Trudno przyjąć, że oskarżony takiego zachowania nie planował. To nie jest jednorazowe wyszukanie czegoś w internecie. To jest konsekwentne, systematyczne szukanie informacji. Nawet jeżeli przejąć, że oskarżony planował samobójstwo.

To też nie wiadomo, czy to miało być samobójstwo zamiast zabójstwa, czy samobójstwo już po dokonaniu zabójstwa. Oskarżony świadomie wybrał taką, a nie inną drogę postępowania. Zabrał ze sobą nóż, który umieścił dla niepoznaki w plecaku, w tym plecaku niczego innego nie było. W naszym kręgu kulturowym europejskim noszenie ze sobą noża nie jest niczym normalnym. Tak samo w kręgu kultury europejskiej, chrześcijańskiej nie jest niczym normalnym i usprawiedliwionym pozbawienie życia konkurenta do tej samej Kobiety.

Natomiast to, że oskarżony nie ukrywał się, że oddał się w ręce policji, że zadzwonił na numer alarmowy, to wszystko jest prawda, ale to również jest element przyjętego planu. Oskarżony przecież jest osobą poczytalną dorosłą. Niecierpiącą na żadne zaburzenia, więc ma świadomość tego, że sprawcy zabójstw są poszukiwani do skutku. Tak naprawdę do końca życia, że nie ma możliwości ukrycia się. I zostają tak naprawdę dla sprawcy zabójstwa dwie możliwości - albo oddanie się w ręce policji i liczenie na niski wymiar kary albo samobójstwo.

Również i sposób działania oskarżonego, który zaatakował z zaskoczenia osobę, z którą zapewne nie miałby dużych szans w jakiejś otwartej walce, bo bo pokrzywdzony był mocno zbudowany mężczyzną wyższym od oskarżanego i też wysportowanym. Co do wymiaru kary; Jest ona wyważona, stonowana, wbrew temu co mówi obrońca, to nie jest kara eliminacyjna. Oskarżony liczy 32 lata. W tej chwili półtorej roku przebywa w zakładzie. Gdy wyjdzie z zakładu karnego, będzie młodszy od każdego obecnego teraz na tej sali - uzasadnił werdykt sędzia Jaworski.

Wyrok jest prawomocny. Adamowi S. przysługuje jeszcze tylko kasacja wyroku do Sądu Najwyższego. Jego obrońca, mec. Abłażewicz zapowiedział, że zwróci się do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, a potem zdecyduje wraz z oskarżonym, czy złożyć kasację.

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