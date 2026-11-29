Gwiazdy jasno wskazują: Prezydent Karol Nawrocki, jako osoba spod znaku Ryb (19 lutego - 20 marca), musi wreszcie postawić własny komfort na pierwszym miejscu. Mijające tygodnie kosztowały go mnóstwo zdrowia i nerwów, dlatego nadchodzące andrzejki najlepiej wykorzystać na regenerację sił i głęboki odpoczynek.

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Zdecydowanie nie wszystkie sprawy wymagają natychmiastowej interwencji – to sygnał, by zwolnić tempo!

Finanse Prezydenta pod lupą gwiazd! Uważać na IMPULSOWE ZAKUPY!

W kwestii finansów horoskop jest bezlitosny! Prezydent Nawrocki powinien założyć blokadę na niespodziewane rozchody, ponieważ największym zagrożeniem dla jego budżetu będą teraz zakupy robione pod wpływem chwili. Czyżby groziły mu impulsywne inwestycje lub nieprzemyślane wydatki? Ostrożność przede wszystkim!

Miłość i relacje: Fascynująca rozmowa i... różowe okulary!

A co w sferze osobistej? Tu zaprocentuje naturalna empatia i romantyzm. Horoskop sugeruje, że prezydent Nawrocki może odbyć fascynującą rozmowę, która na długo zapadnie mu w pamięć. Warto jednak zdjąć różowe okulary i wystrzegać się budowania wyidealizowanego obrazu nowo poznanych ludzi, dając sobie czas na ich lepsze sprawdzenie.

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Gwiazdy radzą: nie śpiesz się z ocenami!

WIELKIE OSTRZEŻENIE dla trzech znaków zodiaku! Prezydent Nawrocki na liście zagrożonych!

To jednak nie koniec ostrzeżeń! Gwiazdy przygotowały specjalne przesłanie dla kilku znaków zodiaku, które w Andrzejki 2026 muszą szczególnie uważać na swoje finanse. Na liście znaków zodiaku zagrożonych stratami finansowymi znajdują się właśnie m.in. Ryby! Osoby te muszą wystrzegać się nagłych ruchów finansowych. Powinny dokładnie prześwietlać każdą umowę, odrzucać wątpliwe biznesy i nie wierzyć w bajki o błyskawicznym zbiciu fortuny. Chłodna głowa to podstawa!

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