Kasia Kowalska wsparła chorego psa. Przekazała 10 tys. zł

O geście Kasi Kowalskiej poinformowali przedstawiciele Fundacji Zwierzęta Sulejówek. Jak wynika z ich wpisu, pod opiekę organizacji trafił pies z poważnymi obrażeniami, który potrzebował specjalistycznej pomocy. Przed fundacją stanęło niełatwe zadanie. Konieczne były kolejne konsultacje lekarskie, badania i długotrwała rehabilitacja. Nie było też pewności, czy zwierzę odzyska sprawność.

Historia psiaka poruszyła Kasię Kowalską. Wokalistka zdecydowała się wesprzeć jego leczenie kwotą 10 tys. zł. Dzięki tej wpłacie fundacja może kontynuować terapię bez obaw o to, czy wystarczy pieniędzy na kolejne zabiegi.

Są już pierwsze efekty rehabilitacji

Przedstawiciele fundacji przekazali również dobre wiadomości dotyczące stanu zwierzęcia. Po dwóch tygodniach fizjoterapii widać wyraźną poprawę. Każdy kolejny dzień przynosi postępy, choć przed psiakiem wciąż sporo pracy.

W opublikowanym podziękowaniu nie zabrakło ciepłych słów pod adresem artystki. Fundacja zwróciła uwagę, że pomoc nie musi oznaczać osobistej obecności przy potrzebującym. Czasem wystarczy zainteresowanie jego losem i konkretne wsparcie, które pozwala zapewnić mu niezbędną opiekę.

Podarowała mu Pani znacznie więcej niż jeden dzień szczęścia. Podarowała mu Pani szansę na całe szczęśliwe życie - napisali przedstawiciele organizacji.

Na koniec wyrazili nadzieję, że pies odzyska siły na tyle, by pewnego dnia samodzielnie stanąć na łapach i osobiście podziękować.

A gdyby nasz podopieczny potrafił mówić, być może spojrzałby dziś na Panią i powiedział: "Oto ja" - mały pies z wielką wolą życia. Jeszcze trochę połamany, jeszcze nie całkiem sprawny, ale każdego dnia coraz silniejszy. I obiecuję, że zrobię wszystko, żeby kiedyś móc przybiec na czterech łapach i osobiście podziękować Pani za to, co Pani dla mnie zrobiła - czytamy w poście na Facebooku.

16

Kasia Kowalska ma 52 lata, a wygląda jak nastolatka. Tak dba o urodę!