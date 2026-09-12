Kasia Kowalska wskoczyła w bikini i pozdrawia z wrześniowych wczasów. Piosenkarka wypoczywa przed koncertami

KP
2026-09-12 21:51

Dopiero co zapowiedziała trasę koncertową, a tu taka fotka! Kasia Kowalska (53 l.) jest jedną z najbardziej cenionych polskich wokalistek. Jej występy stale cieszą się więc wielkim zainteresowaniem. Nic więc dziwnego, że przed kolejną serią koncertów gwiazda postanowiła się zrelaksować. Pozdrowienia dla fanów przesłała prosto z plaży.

Kasia Kowalska szturmem podbiła estradę w złotych dla polskiej muzyki lat 90. Sukces gonił sukces, a przebój - kolejny przebój. Pomimo upływu lat wokalistka wciąż zachwyca swoim talentem i choć na ogół stroni od pokazywania swojej prywatności, ostatnio zrobiła wyjątek. Gwiazda w znakomitej formie pokazała się na wakacjach, gdzie wypoczywa przed kolejną wyczerpującą trasą.

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Wiecznie młoda gwiazda wypoczywa w bikini

Piosenkarka niewiele mówi o swoim życiu osobistym. Od lat na pierwszym miejscu są jej dzieci, ale w przestrzeni publicznej Kasia Kowalska skupia się na sprawach artystycznych i wciąż piętrzących się zawodowych obowiązkach. Życie od koncertu do koncertu bywa jednak męczące, więc przed kolejną serią występów warto naładować baterie. 

Ostatnio 53-letnia wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych plan koncertów na najbliższe miesiące, a kilka dni później... fotkę w bikini prosto z plaży. Na zdjęciu uśmiechnięta Kowalska pokazuje uniesiony w górę kciuk. Czas się dla niej dawno zatrzymał? Oceńcie sami.

Uśmiechnięta piosenkarka Kasia Kowalska na wakacjach przed trasą koncertową. O szczegółach przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 26

Kasia Kowalska - koncerty. W planach jest ich sporo

Powrót na scenę po wakacjach Kasia Kowalska rozpocznie z przytupem. 19 września ikona lat 90. zagra dla fanów we Frankfurcie nad Menem, a dzień później - w kultowym klubie Cabaret Sauvage w Paryżu. Potem przyjdzie czas na kilkanaście polskich miast aż do połowy grudnia. Zaplanowana trasa póki co kończy się w Katowicach koncertem zaplanowanym na 25 stycznia.

  • 19.09 Frankfurt nad Menem
  • 20.09 Paryż
  • 26.09 Wrocław
  • 18.10 Konin
  • 19.10 Gdańsk
  • 23.10 Częstochowa
  • 24.10 Rzeszów
  • 05.11 Grudziądz
  • 08.11 Tychy
  • 11.11 Suchy Las
  • 12.11 Gorzów Wlkp.
  • 13.11 Zielona Góra
  • 14.11 Bielsko Biała
  • 21.11 Warszawa
  • 22.11 Kraków
  • 23.11 Tarnów
  • 28.11 Lublin
  • 29.11 Warszawa
  • 30.11 Białystok
  • 05.12 Gomunice
  • 06.12 Kielce
  • 13.12 Chełm
  • 25.01 Katowice

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KOWALSKA
KASIA KOWALSKA