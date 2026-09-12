Kasia Kowalska wskoczyła w bikini i pozdrawia z wrześniowych wczasów. Piosenkarka wypoczywa przed koncertami

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Kasia Kowalska szturmem podbiła estradę w złotych dla polskiej muzyki lat 90. Sukces gonił sukces, a przebój - kolejny przebój. Pomimo upływu lat wokalistka wciąż zachwyca swoim talentem i choć na ogół stroni od pokazywania swojej prywatności, ostatnio zrobiła wyjątek. Gwiazda w znakomitej formie pokazała się na wakacjach, gdzie wypoczywa przed kolejną wyczerpującą trasą.
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Wiecznie młoda gwiazda wypoczywa w bikini
Piosenkarka niewiele mówi o swoim życiu osobistym. Od lat na pierwszym miejscu są jej dzieci, ale w przestrzeni publicznej Kasia Kowalska skupia się na sprawach artystycznych i wciąż piętrzących się zawodowych obowiązkach. Życie od koncertu do koncertu bywa jednak męczące, więc przed kolejną serią występów warto naładować baterie.
Ostatnio 53-letnia wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych plan koncertów na najbliższe miesiące, a kilka dni później... fotkę w bikini prosto z plaży. Na zdjęciu uśmiechnięta Kowalska pokazuje uniesiony w górę kciuk. Czas się dla niej dawno zatrzymał? Oceńcie sami.
Kasia Kowalska - koncerty. W planach jest ich sporo
Powrót na scenę po wakacjach Kasia Kowalska rozpocznie z przytupem. 19 września ikona lat 90. zagra dla fanów we Frankfurcie nad Menem, a dzień później - w kultowym klubie Cabaret Sauvage w Paryżu. Potem przyjdzie czas na kilkanaście polskich miast aż do połowy grudnia. Zaplanowana trasa póki co kończy się w Katowicach koncertem zaplanowanym na 25 stycznia.
- 19.09 Frankfurt nad Menem
- 20.09 Paryż
- 26.09 Wrocław
- 18.10 Konin
- 19.10 Gdańsk
- 23.10 Częstochowa
- 24.10 Rzeszów
- 05.11 Grudziądz
- 08.11 Tychy
- 11.11 Suchy Las
- 12.11 Gorzów Wlkp.
- 13.11 Zielona Góra
- 14.11 Bielsko Biała
- 21.11 Warszawa
- 22.11 Kraków
- 23.11 Tarnów
- 28.11 Lublin
- 29.11 Warszawa
- 30.11 Białystok
- 05.12 Gomunice
- 06.12 Kielce
- 13.12 Chełm
- 25.01 Katowice