Kasia Kowalska wskoczyła w bikini i pozdrawia z wrześniowych wczasów. Piosenkarka wypoczywa przed koncertami

Kasia Kowalska szturmem podbiła estradę w złotych dla polskiej muzyki lat 90. Sukces gonił sukces, a przebój - kolejny przebój. Pomimo upływu lat wokalistka wciąż zachwyca swoim talentem i choć na ogół stroni od pokazywania swojej prywatności, ostatnio zrobiła wyjątek. Gwiazda w znakomitej formie pokazała się na wakacjach, gdzie wypoczywa przed kolejną wyczerpującą trasą.

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Wiecznie młoda gwiazda wypoczywa w bikini

Piosenkarka niewiele mówi o swoim życiu osobistym. Od lat na pierwszym miejscu są jej dzieci, ale w przestrzeni publicznej Kasia Kowalska skupia się na sprawach artystycznych i wciąż piętrzących się zawodowych obowiązkach. Życie od koncertu do koncertu bywa jednak męczące, więc przed kolejną serią występów warto naładować baterie.

Ostatnio 53-letnia wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych plan koncertów na najbliższe miesiące, a kilka dni później... fotkę w bikini prosto z plaży. Na zdjęciu uśmiechnięta Kowalska pokazuje uniesiony w górę kciuk. Czas się dla niej dawno zatrzymał? Oceńcie sami.

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Kasia Kowalska - koncerty. W planach jest ich sporo

Powrót na scenę po wakacjach Kasia Kowalska rozpocznie z przytupem. 19 września ikona lat 90. zagra dla fanów we Frankfurcie nad Menem, a dzień później - w kultowym klubie Cabaret Sauvage w Paryżu. Potem przyjdzie czas na kilkanaście polskich miast aż do połowy grudnia. Zaplanowana trasa póki co kończy się w Katowicach koncertem zaplanowanym na 25 stycznia.

19.09 Frankfurt nad Menem

20.09 Paryż

26.09 Wrocław

18.10 Konin

19.10 Gdańsk

23.10 Częstochowa

24.10 Rzeszów

05.11 Grudziądz

08.11 Tychy

11.11 Suchy Las

12.11 Gorzów Wlkp.

13.11 Zielona Góra

14.11 Bielsko Biała

21.11 Warszawa

22.11 Kraków

23.11 Tarnów

28.11 Lublin

29.11 Warszawa

30.11 Białystok

05.12 Gomunice

06.12 Kielce

13.12 Chełm

25.01 Katowice