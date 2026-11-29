Pięciu uczestników dotarło do finału "Naszych w mundurach"

W trakcie kolejnych odcinków "Nasi w mundurach uczestnicy musieli mierzyć się z zadaniami sprawdzającymi nie tylko ich sprawność fizyczną, ale również odporność na stres i umiejętność działania pod presją. Nie brakowało wymagających prób, w których liczyła się współpraca, szybkie podejmowanie decyzji i opanowanie. W jednym z odcinków sprawdzono także wiedzę ogólną uczestników. Niektóre odpowiedzi wywołały spore zdziwienie, a momentami również rozbawienie. Rywalizacja z tygodnia na tydzień stawała się coraz trudniejsza. Nie wszystkim udało się zatem przystąpić do ostatniego zadania. Finałowa konkurencja okazała się wymagająca, a ostateczny werdykt należał do dowódców. To oni zdecydowali, kto najbardziej zasłużył na wygraną.

O zwycięstwo w czwartej edycji walczyła piątka uczestników: Jakub Rzeźniczak, Dominik Abus znany z "Gogglebox. Przed telewizorem", Maciej Pela, Wojciech Gola oraz Paweł Sobierajski, którego widzowie mogli poznać w programie "The Traitors. Zdrajcy".

Jakub Rzeźniczak zwycięzcą 4. edycji "Nasi w mundurach"

Po zakończeniu rywalizacji wszystko stało się jasne. Nieśmiertelnik i tytuł zwycięzcy czwartej edycji "Naszych w mundurach" trafiły do Jakuba Rzeźniczaka. To właśnie on okazał się najlepszy w oczach dowódców i zakończył udział w programie z głównym wyróżnieniem.

Tegoroczna edycja miała też kilka głośnych momentów poza samą rywalizacją. Dużo zamieszania wywołał udział Daniela Martyniuka, który opuścił plan zdjęciowy, a później próbował wrócić do programu. Ostatecznie nie udało mu się kontynuować udziału w show. Z rywalizacji wcześniej wycofał się również Robert Karaś, któremu dalszy udział uniemożliwiła kontuzja.

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Nasi w mundurach - zapowiedź nowego programu TTV