Andrzejki to magiczna noc o starożytnych korzeniach, w Polsce znana od XVI wieku, dawniej skupiona na matrymonialnych wróżbach.

Oprócz tradycyjnego lania wosku, istnieje potężny rytuał, który może przyciągnąć szczęście i odgonić złe moce z Twojego domu.

Poznaj kroki starożytnego obrzędu z woskiem i kluczem, który w noc andrzejkową zagwarantuje pomyślność i przepędzi nieszczęścia z Twojego życia.

Noc z 29 na 30 listopada, podobnie jak inne "liminalne" daty w kalendarzu, takie jak Noc Świętojańska czy Halloween, była w dawnych wierzeniach postrzegana jako czas, gdy zasłona między światami staje się cieńsza. To właśnie wtedy, według ludowych przekazów, granice między tym, co ziemskie, a tym, co nadprzyrodzone, zacierają się, otwierając przestrzeń dla magii, wróżb i komunikacji z siłami spoza naszego zasięgu. To nie tylko tradycja, ale echo głębokiej wiary w cykliczność natury i jej wpływ na ludzkie losy.

Tradycja nocy magii pełnej wróżb sięga nawet czasów starożytności. W Polsce andrzejki to przede wszystkim pamiątka po czasach pogańskich. Pierwsze zapiski o andrzejkach pochodzą z XVI wieku i Marcina Bielskiego z jego sztuki "Komedyja Justyna i Konstancyjej". To właśnie tam zapisane zostały praktyki i zabawy magiczne przeprowadzane w święto Andrzeja. Dawniej wróżby andrzejkowe miały ścisły związek z zamążpójściem. To głownie kobiety próbowały w ten sposób wywróżyć sobie przyszłego męża. Mężczyźni mieli inne święto, czyli katarzynki, obchodzone 24 listopada.

Zrób to w nocy 29 na 30 listopada, a przyciągniesz do siebie szczęście. Prosty rytuał na pomyślność w andrzejki

Lanie wosku i sprawdzane uzyskanych kształtów to jedna z najpopularniejszych wróżb andrzejkowych. Jest praktykowana w całej Polsce i praktycznie każdy robił to przynajmniej raz w życiu. Rytuał lania wosku przez dziurkę od klucza jest głęboko symboliczny. Klucz i dziurka od klucza od wieków reprezentują przejście, otwarcie na nieznane i dostęp do ukrytej wiedzy. Przelewanie wosku przez ten symboliczny portal ma na celu nie tylko przyciągnięcie dobrych energii, ale i "otwarcie" drogi dla pomyślności do naszego życia. Wosk, jako materiał, który zmienia stan skupienia z płynnego na stały, symbolizuje transformację i materializację intencji, a jego kształty mają być odbiciem przyszłości, która właśnie się formuje.

Okazuje się, że ten rytuał może mieć większą moc i sprawić, że złe duchy i uroki z naszego otoczenia zostaną przepędzone. Należy go przeprowadzić w noc andrzejkową ponieważ tylko wtedy będzie miał największą siłę. Aby rytuał był skuteczny trzeba rozpalić cztery świecie i przelać z nich wosk przez dziurką od klucza od domu. To bardzo ważne ponieważ to właśnie w ten sposób przyciągasz dobre duchy do swojego domostwa. Wosk musi zostać przelany dokładnie na wodę. Następnie należy ustawić świecie z kątach największego z pomieszczeń w domu i poczekać aż się wypalą. W tym czasie cztery figurki z wosku należy wyrzucić z domu przez okno. Wraz z nimi przepędzisz nieszczęścia oraz złe moce. Wszystko, co nieprzychylne Tobie zostanie wypędzone z Twojego domu.

Quiz na Andrzejki. Czy będziesz mieć szczęście? Pytanie 1 z 5 Jaki jest twój ulubiony kolor? Niebieski Czarny Żółty Czerwony Następne pytanie