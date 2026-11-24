Andrzejki to czas wróżb miłosnych, ale czy wiesz, że tej magicznej nocy istnieją również przesądy, które mogą odciąć Ci szczęście w związku?

Zaskakujące zakazy andrzejkowe, takie jak wizyta u fryzjera, mogą według dawnych wierzeń zwiastować pecha i oddalić szansę na miłość.

Odkryj listę nieoczywistych czynności, których absolutnie musisz unikać w noc z 29 na 30 listopada, aby nie zrujnować swoich matrymonialnych nadziei.

Fryzjer w andrzejki nie dla kobiet, które szukają miłości? Mówi się, że odcina to szczęście w związku

Andrzejki 2026 jak co roku wypadają w nocy z 29 na 30 listopada. Zgodnie z tradycją to właśnie tej nocy odprawiamy wróżby andrzejkowe. Przez wieki przyjęło się, że z okazji tego święta wróżą sobie przede wszystkim panny. Wróżby w andrzejki mają im zdradzić, czy wkrótce znajdą miłość, a nawet mogą pomóc w poznaniu daty ślubu. To dlatego wiele panien w noc andrzejkową z zapartym tchem i nadzieją w sercu wróży swoją przyszłość. Najpopularniejszymi wróżbami są: lanie wosku, ustawianie butów do wyścigu, przekłuwanie karteczek z imionami czy obieranie jabłka. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje też kilka przesądów andrzejkowych. Zgodnie z nimi pewnych czynności tego dnia kobiety szukające miłości powinny wystrzegać się jak ognia. Jedną z nich jest wizyta u fryzjera. W ten magiczny wieczór panie nie powinny ścinać włosów, ponieważ według wierzeń ma to przynieść pecha w miłości i odebrać szansę na szczęśliwy związek.

Przesądy na andrzejki 2026

Przesądów andrzejkowych jest wiele i oczywiście większość z nich dotyczy miłości i związków. Zgodnie z wierzeniami w noc z 29 na 30 listopada nie wolno robić tych kilku rzeczy, ponieważ mogą one przynieść pecha i nieszczęście:

W andrzejki nie wolno rozsypywać soli. Jeśli zdarzy Ci się rozsypać ją przypadkiem, należy ziarenka przerzucić prawą ręką przez lewe ramię, żeby odegnać złe moce.

W andrzejki uważaj, aby nie przerwać skórki jabłka. Jeśli Ci się to zdarzy, będziesz mieć pecha w miłości.

Unikaj tematów, które mogą być drażliwe lub bolesne dla innych, szczególnie w kontekście miłości i związków.

Nie bierz ślubu w andrzejki. Listopad to miesiąc zadumy i rozważań nad śmiercią, co nie sprzyja weseleniu się. Ślub w andrzejki zwiastuje nieszczęście.

Nie trzymaj świec w poziomie. Podczas wróżb staraj się nie trzymać świecy w poziomie i nie przewracaj jej, bo to przynosi pecha.

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