Zrób to dokładnie 22 września, a przyciągniesz do siebie obfitość Modron. Domowy rytuał odpędzający pecha na początek zbiorów

Wiara w magiczną moc rytuałów i przesądy ściśle powiązane są z słowiańskimi wierzeniami. Dla Słowian jesień była okresem, gdy należało przygotować się do nadchodzącej zimy, a także przebłagać bogów, aby nie była ona niszczycielska i długa. W nocy z 22 na 23 września ma miejsce równonoc jesienna. To bardzo ważna data dla wielu dawnych ludów. Tego dnia wykonywano obrządki i rytuały mające zapewnić powodzenie oraz przetrwanie.

Rytuał na dostatek

Dokładnie w nocy z 22 na 23 września zrób to. Przyciągniesz do siebie obfitość i przepędzisz złe moce

Wrzesień to miesiąc, w którym czuć oddech nadchodzącej jesieni. Według dawnych wierzeń to właśnie jesień była porą roku, w której świat ludzi i świat duchów wzajemnie się przenikały. 31 października obchodzono Dziady, ale zanim szykowano się wspominek o zmarłych, to należało przebłagać bogów o krótką i łagodną zimę. 

Noc z 22 na 23 września, czyli równonoc jesienna była dla Słowian bardzo ważnym wydarzeniem. Oznaczała definitywny koniec lata i początek trudnych dni. Kto, do tego dnia nie przygotował odpowiednich zapasów mógł nie poradzić sobie w czasie zimy. Zarówno Słowianie, jak i Celtowe przywiązywali bardzo dużą uwagę do równonocy jesienniej. Była ona uznawana za święto plonów i podziękowania za nie. Sabat Mabon to dawne druidzkie święto Alban Elfed, podczas którego celebrowano równowagę pomiędzy dniem, a nocą. Mabon pochodził od imienia Modron, czyli syna walijskiej bogini plonów i płodności. Dawniej podczas równonocy największą wagę przywiązywano do światła. Palone wielkie ogniska, a wokół nich składano miód, ziarna, a także wypieki. Wszystko to miało stanowić podziękowania oraz prośbę o łagodną zimę.

Równonoc jesienna to świetny czas, aby wykonać rytuał na szczęście. Wykonany właśnie 22 września sprawi, że na całą zimę przyciągniesz do siebie szczęście i odpędzisz złe moce. Podczas obchodów Mabon w domach zapalano świece o złotym kolorze. Odprawiano również nieskomplikowane ceremonie, których celem było zagwarantowanie pomyślności i ochrony. Jednym z nich było napełnienie słoika do połowy ryżem, a następnie umieszczenie w nim trzech monet. Pozostałą część naczynia wypełniano ziarnami, najlepiej pszenicą, na wierzchu których układano pięć kolejnych monet. Tak przygotowany słoik zamykano i umieszczano w pobliżu drzwi wejściowych mieszkania lub domu, w miejscu niedostępnym dla wzroku osób postronnych.

