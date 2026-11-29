Obok dorobku muzycznego i eksperymentów z modą jednym ze znaków rozpoznawczych tej cenionej piosenkarki pozostają rozmaite fryzury. Zaskakujące cięcie, na które Edyta Górniak zdecydowała się w latach 90., zapoczątkowało serię licznych metamorfoz w kolejnych dekadach.

Edyta Górniak zaczynała w musicalu "Metro". Eurowizja przyniosła jej wielką sławę

Wokalistka śpiewała od dziecka i już pod koniec lat 80. zaprezentowała się na festiwalu w Opolu, jednak solidny zawodowy debiut przyniósł jej w końcu występ w polskim musicalu "Metro" z 1991 roku. Dzięki temu spektaklowi Edyta Górniak pojawiła się na Broadwayu, a niedługo później Telewizja Polska wybrała ją na pierwszą reprezentantkę kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji. Po wywalczeniu w 1994 roku drugiego miejsca z piosenką "To nie ja!" jej debiutancki album "Dotyk" sprzedawał się w ogromnych nakładach, a sama wykonawczyni zyskała status wielkiej gwiazdy, której kariera i sceniczny wizerunek dynamicznie ewoluują do dziś.

Szybko ścięła włosy, a fanki chętnie powielały jej styl. "Pamiętam, jaki to był szok"

Po międzynarodowym sukcesie piosenkarka wróciła do kraju jako bohaterka i jeszcze w 1994 roku zdecydowanie obcięła włosy, porzucając dotychczasowy wygląd.

Pamiętam, jaki to był szok – po Eurowizji ścięłam włosy na krótko, zupełnie "na chłopaka" – wspominała po latach Górniak na antenie "halo tu polsat".

Wokalistka wielokrotnie wyjaśniała w wywiadach, że za tym krokiem stała jej ówczesna życiowa przemiana oraz sugestia stylistów z Londynu. W nowej odsłonie gwiazda lat 90. zaprezentowała się między innymi w klipie do tytułowego singla z płyty "Dotyk". Krótkie cięcie "na chłopaka" przez kilka kolejnych lat było jej znakiem rozpoznawczym i wyznaczyło modę w całym kraju, ponieważ polskie fanki masowo kopiowały tę fryzurę. Do dłuższych włosów gwiazda powróciła dopiero po przełomie tysiącleci, co dokumentują archiwalne fotografie.

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Kolejne metamorfozy Górniak. Od odważnego strzyżenia boków po loki à la lata 80.

W ciągu następnych trzech dekad wizerunek artystki wielokrotnie się zmieniał – wokalistka na zmianę zapuszczała włosy i je skracała, na przykład do ramion, jak miało to miejsce w 2013 roku. Choć do króciutkiego cięcia z lat 90. Edyta Górniak już nigdy nie wróciła, to wciąż eksperymentowała, pokazując się w lokach, z odważnym strzyżeniem boków czy w blond peruce w stylu Barbie. Fotki z różnych momentów w jej karierze znajdziecie w galerii poniżej.

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