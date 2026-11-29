Kiedy najlepiej ubrać choinkę na święta? Co mówi tradycja, a co Kościół?

Wiele osób uwielbia atmosferę Bożego Narodzenia. Lampki, choinki i ozdoby przenoszą nas w świat dzieciństwa i poprawiają humor. Nawet psychologowie wskazują, że wcześniejsza celebracja Bożego Narodzenia może pozytywnie wpływać na nasza psychikę w trudnych czasach. W wielu rejonach świata obchody świąt zaczynają się jeszcze nim w kalendarzu nastanie grudzień. Rekordzistami pod tym względem są mieszkańcy Filipin. W ich tradycji kultywowany jest zwyczaj "Ber Months", który obejmuje miesiące kończące się na "ber", czyli od września do grudnia. W tym okresie rozpoczyna się celebracji nadchodzącego Bożego Narodzenia. Polacy coraz częściej inspirują się Amerykanami, którzy ozdoby świąteczne wyciągają już 1 grudnia.

Dawna tradycja ubierania bożonarodzeniowego drzewka wskazywała, że robiono to zawsze w dzień przed Wigilią lub w świąteczny poranek. Dzisiaj nie obowiązują żadne sztywne wymogi, a władze kościelne dopuszczają ubranie choinki nieco wcześniej. W praktyce Polacy najczęściej stroją drzewka w mikołajki, 6 grudnia.

Nie ubieraj choinki przed tym terminem. Nie dostoi do Świąt

W Polsce nadal najpopularniejsze są żywe choinki. Pozyskiwane są one ze specjalnych plantacji. Pamiętaj, że wycinanie drzewka z lasu jest nielegalne. Kupuj choinki w sprawdzonych i legalnych źródłach. Równie ważny jest gatunek. Niektóre odmiany postoją w domu dłużej od innych. Najtrwalsza, ale i najdroższa jest jodła kaukaska. Może ona wytrzymać nawet kilka tygodnie. Z kolei najtańszy, ale i najmniej trwały jest świerk pospolity. Kiedy zatem kupować choinkę, aby przed świętami nie zaczęła gubić igieł?

Jodła kaukaska - Możesz kupić i ubrać już w okolicy 6 grudnia.

Świerk srebrny - Nie kupuj przed 17 grudnia.

Świerk pospolity - nie kupuj przed 20 grudnia.

Po zakupie żywej choinki, zanim wniesiesz ją do ciepłego domu, warto ją zaaklimatyzować. Pozostaw drzewko na kilka godzin (lub nawet na noc) w chłodnym, ale osłoniętym miejscu, np. w garażu, piwnicy czy na balkonie. Nagła zmiana temperatury z mroźnej na pokojową może być dla drzewka szokiem i przyspieszyć opadanie igieł. Stopniowe przyzwyczajanie choinki do wyższej temperatury znacząco wydłuży jej świeżość w salonie.

Co zrobić, aby bożonarodzeniowa choinka stała dłużej?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest szereg działań, które mogą wydłużyć żywotność bożonarodzeniowego drzewka. Aby choinka lepiej piła wodę poleca się delikatne spiłowanie kilku centymetrów pnia. Najlepiej jest to zrobić po ukosem, aby zwiększyła się powierzchnia wchłaniania wody. Choinka podobnie jak wiele kwiatów doniczkowych nie najlepiej znosi suche powietrze. W okresie zimowym warto zatem zainwestować w nawilżacz powietrza. Nie zaleca się ustawiania bożonarodzeniowego drzewka blisko kaloryfera. Również świąteczne lampki mogą przyczyniać się do gubienia igieł. Starsze modele nagrzewają się i sprawiają, że choinka szybciej traci wodę. Najlepiej sprawdzą się światełka LED, które się nie nagrzewają.

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