Choć zamiokulkas uchodzi za roślinę niemal niezniszczalną, jesienno-zimowy spoczynek wymaga konkretnych zmian w pielęgnacji.

Kluczowe jest drastyczne ograniczenie podlewania do raz na pięć tygodni, gdyż nadmiar wody jest dla niego bardziej szkodliwy niż susza.

Sprawdź, jak szybko i skutecznie uratować przelanego zamiokulkasa oraz co zrobić, aby jego liście pozostały soczyście zielone aż do wiosny.

Jak pielęgnować zamiokulkasa jesienią i zimą?

Dla wielu osób zamiokulkas to najlepszy kwiat doniczkowy. Nie wymaga on przesadnej pielęgnacji i poradzi sobie praktycznie w każdych warunkach. Dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i nie trzeba zraszać jego liści. Zimą zamiokulkasa podlewa się rzadziej, wsytarczy robić to raz na około 5 tygodni, gdy podłoże będzie całkowicie wysuszone. Ze względu na krótkie dni jesienią i zimą warto przestawić doniczkę z zamiokulkasem na dobrze nasłonecznione stanowisko. Ważne jednak, aby światło było rozproszone i nie paliło bezpośrednio liści. Zamiokulkas dobrze znosi niższe temperatury i z powodzeniem wytrzyma 18 st. Celsjusza. Należy jednak unikać przeciągów. Nie zaleca się stawiania doniczki blisko często otwieranego okna. W tym okresie może także wstrzymać się z nawożeniem. Roślina przechodzi w fazę spoczynku i nie potrzebuje zewnętrznego dokarmiania. Jeżeli jednak kwiat zaczyna marnieć i chcesz do dodatkowo odżywić, stosuj nawozy nie częściej niż raz na trzy tygodnie.

Włóż to do zamiokulkasa, a kwiat odżyje. Liście będą soczyste i zielone

Jesienią i zimą wiele osób popełnia podstawowy błąd i nadmierne podlewa zamiokulkasa. Wydawać się może, że suche powietrze i brak nawodnienia sprawią, że zimą zamiokulkas może potrzebować więcej wody. To błąd, który może wiele kosztować. Nadmiar wody jest bowiem dla zamiokulkasa bardziej szkodliwy niż jego niedobór. Korzenie zaczynają gnić, a w skrajnych przypadkach marnieje cała roślina. Profesjonalni hodowcy kwiatów w takiej sytuacji polecają zrobienie otworów w ubitym podłożu. Można do tego wykorzystać zwykły widelec lub wykałaczkę. Dzięki temu napowietrzysz i wysuszysz przelanego podłoże. Wystarczy zrobić kilka otworów w ziemi, aby faktycznie zadziałało. Uważaj jednak, aby nie robić ich zbyt blisko korzeni.

Jeżeli zamiokulkas zaczyna marnieć i widać, że roślina jest w złej kondycji należy koniecznie sprawdzić korzenie. Na początku usuń pożółkłe liście i łodygi. Następnie wyjmij roślinę z doniczki. Delikatnie pozbądź się miękkich i rozpadających się korzeni. Przez kilka godzin susz zdrowe korzenie, a następnie posadź zamiokulkasa w świeżej ziemi. Pamiętaj, aby doniczki była ciasna i miała otwory odpływowe.

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