Sześciolatek realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zarówno w przedszkolu, jak i w szkole

W obu miejscach dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, a nie program klasy pierwszej

Oddział przedszkolny w szkole nie jest klasą pierwszą. Obowiązują w nim zasady pracy dostosowane do wieku przedszkolnego

Przy wyborze warto kierować się potrzebami dziecka i codzienną organizacją konkretnej placówki

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Zerówka w przedszkolu czy w szkole? Co warto wiedzieć przed wyborem

Zerówka w przedszkolu i oddział przedszkolny w szkole mają ten sam cel: realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko sześcioletnie może odbywać je w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej albo innej formie wychowania przedszkolnego. W obu miejscach nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zerówka nie jest więc wcześniejszą wersją klasy pierwszej.

To, że oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły, nie oznacza, że staje się klasą pierwszą. Powinien mieć organizację dostosowaną do dzieci w wieku przedszkolnym, a nie do starszych uczniów. Różnice między placówkami dotyczą przede wszystkim organizacji dnia, liczebności grup, godzin opieki, dostępnej przestrzeni i sposobu przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

Co do zasady dziecko rozpoczyna obowiązek szkolny w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. Na wniosek rodziców do klasy I może zostać przyjęte także dziecko sześcioletnie, jeśli wcześniej korzystało z wychowania przedszkolnego albo ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. To jednak osobna decyzja niż wybór miejsca na zerówkę.

Kiedy warto wybrać zerówkę w przedszkolu?

Zerówka w przedszkolu często dobrze służy dziecku, które czuje się tam bezpiecznie, zna nauczycieli i ma ważne relacje z grupą. Pozostanie w znanym miejscu może ułatwić dziecku rozwijanie samodzielności, komunikacji i współpracy, ponieważ nie musi ono jednocześnie przyzwyczajać się do nowego budynku, nauczycieli i zasad. Nie jest to jednak wybór mniej rozwijający, pod warunkiem że placówka dobrze realizuje program i odpowiada na potrzeby dziecka.

Zerówkę w przedszkolu warto szczególnie rozważyć, gdy sześciolatek źle znosi hałas, potrzebuje więcej czasu, by odnaleźć się w nowej sytuacji, albo wciąż uczy się samodzielnego ubierania, jedzenia czy korzystania z toalety. Znajome przedszkole może też ułatwiać organizację rodzinie, jeśli młodsze rodzeństwo chodzi do tej samej placówki.

Oddział przedszkolny w szkole. Kiedy może być dobrym wyborem?

Oddział przedszkolny w szkole może pasować dziecku, które jest ciekawe nowego miejsca, dobrze radzi sobie ze zmianami i chce poznać przyszłą szkołę. Przez rok oswaja wtedy drogę, budynek, część pracowników oraz rytm dnia. Dla niektórych dzieci taka znajomość zmniejsza napięcie przed klasą I, zwłaszcza jeśli później rzeczywiście będą uczyć się w tej szkole.

Sam pobyt w szkolnym budynku nie gwarantuje jednak łatwiejszego startu. W jednej szkole oddział może mieć własną salę, szatnię, plac zabaw i spokojne miejsce do odpoczynku. W innej dzieci mogą często przechodzić przez zatłoczone korytarze i spędzać przerwy wśród starszych uczniów. Trzeba też osobno sprawdzić zasady rekrutacji do klasy I, bo uczęszczanie do zerówki nie zawsze automatycznie oznacza miejsce w wybranej klasie.

Szkolna zerówka nie powinna być wybierana wyłącznie dlatego, że dziecko szybciej nauczy się czytać, pisać lub siedzieć w ławce. W tym wieku nadal ważna jest nauka przez zabawę, ruch, rozmowę, działanie i kontakty z rówieśnikami. Dobre przygotowanie do szkoły obejmuje też umiejętność radzenia sobie z emocjami, proszenia o pomoc i wykonywania prostych zadań w grupie.

Co sprawdzić przed wyborem zerówki dla sześciolatka

Najwięcej o codziennym funkcjonowaniu placówki można dowiedzieć się podczas wizyty i rozmowy z dyrektorem lub nauczycielem. Warto przyjść wtedy, gdy dzieci są na miejscu, zobaczyć salę, drogę do toalety, szatnię oraz teren na zewnątrz. Zapytaj również o to, jak wygląda zwykły dzień, a nie tylko o zajęcia pokazowe:

ile dzieci liczy grupa i ilu dorosłych jest z nią w ciągu dnia

czy grupa ma własną salę, toalety dostosowane do wieku oraz miejsce do odpoczynku

jak wygląda opieka przed zajęciami i po nich, także w dni wolne od zajęć szkolnych

czy dzieci jedzą posiłki na miejscu i jak rozwiązano przejścia przez szkolny budynek

w jaki sposób nauczyciel informuje rodziców o trudnościach dziecka, jego postępach i potrzebnym wsparciu

jak placówka organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia prowadzone przez specjalistów, jeśli dziecko ich potrzebuje

Ważna jest też reakcja dziecka po obejrzeniu obu miejsc. Nie musi od razu mówić, gdzie chce chodzić, ale może zauważyć rzeczy istotne z jego perspektywy, na przykład hałas, brak miejsca na zabawę albo obawę przed starszymi uczniami. Takie uwagi nie powinny samodzielnie rozstrzygać wyboru, ale warto je potraktować poważnie.

Gotowość szkolna nie zależy od tego, gdzie dziecko chodzi do zerówki

Gotowość szkolna nie oznacza, że dziecko ma już umieć płynnie czytać, pisać i liczyć. To przede wszystkim ciekawość świata, umiejętność komunikowania potrzeb, skupienia uwagi przez krótki czas, samodzielność w codziennych sytuacjach i stopniowe uczenie się współpracy z innymi. Każde dziecko rozwija te umiejętności w swoim tempie.

Nauczyciel zerówki obserwuje dziecko i najpóźniej do końca kwietnia przekazuje rodzicom informację o jego gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Ta informacja ma pomóc zauważyć mocne strony dziecka i obszary, w których potrzebuje ono wsparcia. Nie służy ocenianiu dziecka jako dobrego lub słabego. Jeśli pojawiają się większe trudności rozwojowe, emocjonalne lub komunikacyjne, można skorzystać z konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Warto wybrać miejsce, w którym dziecko będzie miało spokojne warunki do rozwijania samodzielności i będzie czuło, że nauczyciel zna jego potrzeby. Porównaj konkretne placówki, nie tylko nazwy: czas opieki, salę, grupę, drogę do domu i dostępne wsparcie. Jeśli po porównaniu obu miejsc jedna placówka wyraźnie lepiej odpowiada potrzebom dziecka i organizacji życia rodziny, najpewniej będzie dobrym wyborem.

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