Jajko można wprowadzać na początku rozszerzania diety, zwykle około 6. miesiąca życia

Nie trzeba zaczynać od samego żółtka ani celowo opóźniać podania białka

Niemowlęciu podaje się jajko całkowicie ugotowane lub dobrze ścięte

Po udanym pierwszym podaniu jajko powinno wracać do jadłospisu regularnie

W pierwszym roku życia dziecko może zjeść orientacyjnie około dwóch małych jajek tygodniowo

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Od kiedy jajko w diecie niemowlęcia?

Jajko można podać, gdy dziecko jest gotowe na rozszerzanie diety. U większości niemowląt dzieje się to około 6. miesiąca życia. Niemowlę powinno stabilnie siedzieć z podparciem, dobrze kontrolować głowę i nie wypychać pokarmu językiem. Sam wiek nie jest więc jedynym kryterium.

Nie trzeba zaczynać od samego żółtka ani czekać z podaniem białka do ukończenia przez dziecko roku. Aktualne zalecenia nie wskazują też, aby opóźnianie jajka chroniło przed alergią. Najlepiej podać jajko, gdy dziecko poznało już kilka prostych produktów, na przykład warzywa, owoce lub kasze.

Jak bezpiecznie podawać jajko niemowlęciu?

Jajko dla niemowlęcia powinno być całkowicie ugotowane lub dobrze ścięte. Żółtko i białko nie mogą pozostawać płynne ani półsurowe. Jajko na twardo gotuj przez 10 do 15 minut. Jajecznicę, omlet i placuszki przygotuj tak, aby w środku nie pozostały surowe ani płynne.

Przy pierwszym podaniu wystarczy niewielka porcja jajka. Podaj ją w ciągu dnia, gdy możesz obserwować dziecko przez kilka kolejnych godzin. U młodszego niemowlęcia ugotowane jajko można rozgnieść i połączyć z dobrze znanym puree warzywnym. Dziecku, które stabilnie siedzi w krzesełku i sprawnie chwyta jedzenie, można podać miękkie paski omletu lub kawałki dobrze ugotowanego jajka. Ich wielkość i kształt dopasuj do umiejętności dziecka.

Przy pierwszym podaniu nie mieszaj jajka z kilkoma nowymi produktami. Dzięki temu, jeśli pojawi się reakcja, łatwiej będzie ocenić, czy wywołało ją jajko. Jeśli po pierwszym podaniu nie pojawią się objawy, warto regularnie włączać jajko do jadłospisu, także w różnych daniach.

Jajko a alergia u niemowlęcia. Kiedy podać je po raz pierwszy?

Jajko jest jednym z produktów, które stosunkowo często wywołują reakcje alergiczne. Nie ma jednak powodu, by profilaktycznie wykluczać je z diety zdrowego niemowlęcia. Europejskie zalecenia wskazują, że dobrze ugotowane jajko można wprowadzać podczas rozszerzania diety. Istotne jest, aby nie podawać jajka surowego ani niedogotowanego.

Pierwsze podanie jajka warto wcześniej omówić z lekarzem, jeśli dziecko ma rozpoznaną alergię pokarmową, wcześniej szybko zareagowało po zjedzeniu innego produktu lub ma nasilone atopowe zapalenie skóry. W takiej sytuacji termin i sposób pierwszego podania jajka dobrze omówić z pediatrą lub alergologiem. Sama skłonność do alergii w rodzinie nie jest powodem, by samodzielnie i na długo wykluczać jajko z diety dziecka.

Reakcja po jajku u niemowlęcia: co obserwować po pierwszej porcji?

Objawy alergii po jajku mogą pojawić się w ciągu kilku minut, czasem do dwóch godzin po posiłku. Do możliwych objawów należą pokrzywka lub swędząca wysypka, obrzęk ust albo twarzy, wymioty, kaszel, świszczący oddech oraz nagłe nasilenie zmian skórnych. Pojedyncza plamka wokół ust nie zawsze oznacza alergię. Skóra niemowlęcia może podrażnić się również po kontakcie z jedzeniem.

Jeśli pojawią się łagodne objawy, nie podawaj dziecku ponownie jajka i skontaktuj się z lekarzem, by ustalić, co robić dalej. Trudność w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk języka lub gardła, gdy dziecko staje się wyraźnie senne lub wiotkie, natychmiast zadzwoń pod numer 112 lub 999. Jeśli po pierwszej porcji nie pojawią się objawy, podawaj dziecku jajko dalej, zawsze dobrze ugotowane i w ilości dopasowanej do jego apetytu.

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