Objawy zwykle pojawiają się po około dwóch dniach od zakażenia i trwają od trzech do ośmiu dni

Wodnista biegunka oraz wymioty mogą szybko prowadzić do odwodnienia, zwłaszcza u niemowląt

Płyn nawadniający z elektrolitami, podawany małymi porcjami, uzupełnia wodę i sole mineralne tracone podczas biegunki i wymiotów

Mała ilość moczu, brak łez i wyraźna senność wymagają pilnego kontaktu z lekarzem

Królowe Matki odc. 6, Aneta Żuchowska o skrajnym wcześniactwie

Rotawirus u dziecka: najczęstsze objawy

Rotawirus u dziecka najczęściej powoduje nagłe wymioty i częstą, wodnistą biegunkę. Mogą pojawić się także gorączka, ból brzucha, brak apetytu, rozdrażnienie i wyraźne osłabienie. Objawy zwykle występują po około dwóch dniach od zakażenia, ale sama biegunka i wymioty nie przesądzają o tym, że ich przyczyną jest rotawirus.

Podobnie mogą przebiegać zakażenia wywołane przez inne wirusy, a czasem także bakterie. Dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na to, ile razy dziecko oddaje luźny stolec lub wymiotuje, lecz przede wszystkim na to, czy pije, oddaje mocz i zachowuje się jak zwykle.

Ile trwa zakażenie rotawirusem i kiedy dziecko zaraża innych?

Objawy zakażenia rotawirusowego trwają najczęściej od trzech do ośmiu dni. Wymioty zwykle są najbardziej nasilone na początku choroby, a biegunka może utrzymywać się dłużej. Dziecko może w tym czasie potrzebować więcej odpoczynku i jeść mniej niż zwykle.

Rotawirus przenosi się przede wszystkim przez niewielkie ilości kału, które mogą znaleźć się na rękach, zabawkach, przewijaku, klamkach i innych często dotykanych powierzchniach. Dokładne mycie rąk wodą z mydłem po zmianie pieluchy, skorzystaniu z toalety i przed przygotowaniem jedzenia zmniejsza ryzyko zakażenia domowników. Dziecko, które ma biegunkę lub wymiotuje, powinno zostać w domu i nie chodzić w tym czasie do żłobka, przedszkola ani szkoły.

Jak nie dopuścić do odwodnienia przy rotawirusie?

Przy rotawirusie u dziecka najważniejsze jest regularne uzupełnianie płynów, zanim pojawią się wyraźne oznaki odwodnienia. Najlepiej sprawdza się doustny płyn nawadniający z apteki, przygotowany dokładnie według instrukcji na opakowaniu. Zawiera wodę, cukier i elektrolity, czyli sole mineralne, w proporcjach dostosowanych do strat podczas biegunki i wymiotów.

Jeśli dziecko wymiotuje, podawaj płyn bardzo małymi porcjami, ale często, na przykład łyżeczką, strzykawką doustną albo małymi łykami z kubka. Po wymiotach można odczekać kilka minut i spróbować ponownie. Dziecko karmione piersią warto przystawiać częściej niż zwykle. Niemowlę karmione mlekiem modyfikowanym powinno nadal dostawać swoje zwykłe mleko, jeśli po nim nie wymiotuje i dobrze je toleruje.

Gdy wymioty słabną, można stopniowo wracać do zwykłej diety odpowiedniej dla wieku dziecka. Nie zmuszaj do jedzenia, jeśli nie ma apetytu, ale proponuj picie regularnie. Soki owocowe, słodkie napoje gazowane i napoje dla sportowców nie są dobrym sposobem nawadniania, bo mają nieodpowiednią ilość cukru i soli, a mogą też nasilać biegunkę.

Objawy odwodnienia u dziecka: kiedy potrzebna jest szybka pomoc

Objawy odwodnienia u dziecka mogą narastać szybko, zwłaszcza u niemowląt i małych dzieci. Niepokojące objawy to wyraźnie rzadsze oddawanie moczu, suche usta i język, płacz bez łez, zapadnięte oczy, wyjątkowa senność oraz trudność w uspokojeniu dziecka. U niemowlęcia można też zauważyć zapadnięte ciemiączko.

Pilnie skontaktuj się z lekarzem, jeśli dziecko nie chce lub nie jest w stanie pić, zwraca każdą podaną porcję płynu, ma krew w stolcu, zielone wymioty albo silny i narastający ból brzucha. Pilnej oceny wymaga również dziecko, które jest bardzo osłabione, trudno je dobudzić, jest zimne i blade albo oddaje bardzo mało moczu. W razie ciężkiego odwodnienia konieczne może być nawadnianie w szpitalu.

Nie podawaj na własną rękę leków przeciwbiegunkowych ani antybiotyku. Antybiotyki nie działają na rotawirusy, a leki dla dziecka należy podawać tylko zgodnie z zaleceniem lekarza. Jeśli masz wątpliwości, czy dziecko wypija wystarczająco dużo płynów, skontaktuj się z lekarzem, zamiast czekać na pogorszenie jego stanu.

Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem, a higiena zmniejsza ryzyko zakażenia

Szczepienie przeciw rotawirusom zmniejsza ryzyko ciężkiej biegunki i hospitalizacji, ale nie daje całkowitej ochrony przed zakażeniem. W Polsce szczepienie przeciw rotawirusom jest obowiązkowe i bezpłatne dla niemowląt. W zależności od zastosowanego preparatu podaje się dwie albo trzy dawki, a cykl trzeba zakończyć do 6. miesiąca życia.

W domu warto myć ręce wodą z mydłem po przewijaniu i korzystaniu z toalety oraz przed przygotowywaniem posiłków. Zabrudzone powierzchnie, nocnik i zabawki trzeba dokładnie umyć, a ręczników nie powinno się wspólnie używać. Gdy dziecko zachoruje, przygotuj płyn nawadniający, zachęcaj je do picia i obserwuj, czy oddaje mocz. Jeśli zauważysz objawy odwodnienia, skontaktuj się z lekarzem bez zwlekania.

Źródła:

11