Ta domowa odżywka wspomoże zamiokulkasa. Będzie rósł jak na drożdżach

Zamiokulkas jesienią wymaga szczególnego traktowania, by nadal zdrowo rosnąć.

Zamiast kupować drogie preparaty, wypróbuj tanią, domową odżywkę z popularnego warzywa.

Sprawdź, jak zrobić tę skuteczną miksturę i dowiedz się, kiedy jej użyć, by roślina zachwycała formą.

Zamiokulkas to roślina, która często występuje w naszych mieszkaniach. Jego popularność nie dziwi, gdyż prezentuje się imponująco, nie wymaga ciągłego podlewania i nie jest zbyt skomplikowany w uprawie. To świetny wybór dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pielęgnacją roślin doniczkowych. Niemniej jednak, nawet tak wytrzymała roślnia ma pewne wymagania, zwłaszcza w chłodniejszych porach roku.

Zasady pielęgnacji zamiokulkasa jesienią

Wraz z nadejściem jesieni roślina spowalnia swój wzrost, więc należy ograniczyć podlewanie i dostarczanie nawozów. Ponieważ magazynuje ona wodę w grubych pędach i kłączach, zbyt obfite nawadnianie grozi zgniciem korzeni. Zanim chwycisz za wodę, upewnij się, że podłoże wyschło. Zamiokulkas najlepiej czuje się w jasnym miejscu, ale z rozproszonym światłem. Pełne słońce nie jest mu potrzebne, lecz głęboki cień też mu nie posłuży. Pamiętaj, by trzymać go z dala od włączonych kaloryferów i zimnych podmuchów powietrza.

Naturalny nawóz z tego warzywa przyspieszy wzrost zamiokulkasa

Zamiast kupować nawozy mineralne, wypróbuj naturalne metody. Mało kto wie, że do zasilenia roślin idealnie nada się zwykły burak. Warzywo to jest skarbnicą potasu, magnezu, witamin z grupy B, a także A, E i K. Dlatego świetnie sprawdza się w roli bazy pod domowe mikstury dla roślin doniczkowych.

Przygotowanie takiego nawozu to nic trudnego. Potrzebujesz jedynie litra wody i dwóch średnich buraków.

Obierz warzywa i posiekaj na małe kawałki. Zblenduj je z litrem wody. Przefiltruj całość przez drobne sitko, pozbywając się miąższu. Podlewaj roślinę gotowym płynem, ale z umiarem, by nie doprowadzić do rozwoju pleśni.

Zamiokulkas będzie zachwycał przez cały rok

Gdy roślina jest w dobrej kondycji, rośnie i nie wykazuje niedoborów składników odżywczych, nie trzeba jej na siłę nawozić. Jasne stanowisko, lekkie podłoże i skąpe podlewanie w zupełności wystarczą na jesień i zimę. Jeżeli jednak zauważysz, że zamiokulkas traci liście lub przestał rosnąć, domowy nawóz z buraka może mu pomóc.

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