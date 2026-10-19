Ten prosty trik sprawi, że znicz będzie palił się znacznie dłużej. Wystarczy zrobić to wyniesieniem ich na cmentarz

Kupując znicze, zwracajmy uwagę na rodzaj wkładu (parafinowy, olejowy, zalewany), czas palenia, grubość knota i stabilność obudowy.

Istnieje prosty, domowy sposób na wydłużenie czasu palenia lampionu, który możesz wypróbować.

Pamiętaj, że znicz powinien być ustawiony na równej i osłoniętej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.

Dzień Wszystkich Świętych to moment zadumy, wspomnień i wizyt na grobach. Przygotowania często rozpoczynamy dużo wcześniej, sprzątając nagrobki, kupując kwiaty i szukając zniczy, które przetrwają dłużej niż jedną noc. W sklepach znajdziemy ogromny wybór lampionów, a ich ceny i deklarowany czas palenia różnią się od siebie. Na co zwrócić uwagę, aby kupić produkt spełniający nasze oczekiwania?

Wybór odpowiedniego znicza – na co zwrócić uwagę?

Zanim kupisz znicz, sprawdź rodzaj wkładu i czas palenia podany przez producenta. Wkłady parafinowe, olejowe i zalewane reagują inaczej na temperaturę oraz zmienną pogodę. Ważna jest też wielkość, grubość knota i jakość wykonania. Niekoniecznie największy znicz będzie najlepszy. Jeśli płomień jest za duży w porównaniu do średnicy, wkład może szybko się wypalić. Upewnij się, że znicz ma solidną, osłaniającą przed wiatrem obudowę.

Prosty sposób na wydłużenie palenia znicza. Zrób to przed wyjściem na cmentarz

Wśród sprawdzonych domowych sposobów na dłuższe świecenie zniczy, pojawia się często porada dotycząca schłodzenia wkładu w zamrażarce przed użyciem. Parafina schłodzona w ten sposób będzie nagrzewać się wolniej i w efekcie dłużej oddawać paliwo. Należy jednak upewnić się, że wkład przed włożeniem do zamrażarki jest czysty i szczelnie zamknięty, np. w woreczku strunowym czy folii, aby jego zapach i sam materiał nie przeniknęły do sprzętu. Po wyciągnięciu pozwól wkładowi ogrzać się w temperaturze pokojowej, aby uniknąć skraplania wody. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie zamrażać szklanych wkładów i produktów, których producent tego zabrania.

Jak przedłużyć żywotność znicza?

Wybieraj wkłady od znanych producentów i kieruj się informacją o czasie palenia, traktując ją jako wskazówkę. Stawiaj znicze na stabilnym podłożu, chroniąc przed wiatrem i unikając kontaktu z łatwopalnymi przedmiotami, jak liście. Nie modyfikuj knota we własnym zakresie. Zastosowanie triku z zamrożeniem wkładu może podwoić czas palenia się lampionu.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

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