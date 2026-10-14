Jak wybrać chryzantemy na cmentarz. Sprawdź to, zanim kupisz

Wybierając chryzantemy na Wszystkich Świętych, nie kieruj się tylko rozkwitłymi kwiatami; szukaj roślin z dużą ilością pąków oraz unikaj egzemplarzy z uschniętymi płatkami czy przebarwionymi liśćmi.

Zwróć szczególną uwagę na spód doniczki: korzenie powinny być jasne i twarde, a otwory drenażowe drożne; zrezygnuj z roślin z ciemnymi, miękkimi korzeniami lub takimi, które wystają poza doniczkę.

Po zakupie umieść chryzantemy w miejscu chronionym przed wiatrem i podlewaj z umiarem, pamiętając, że odporność na mróz różni się w zależności od odmiany.

Kwiaty to nie wszystko. Na co jeszcze uważać przy zakupie chryzantem?

Na straganach łatwo ulec urokowi gęstych, kolorowych kwiatów. Białe, żółte czy bordowe odmiany wyglądają pięknie, szczególnie gdy są w pełni rozkwitu, ale nie daje to gwarancji ich trwałości. Najlepiej szukać roślin z dużą ilością zamkniętych pąków, co daje pewność, że będą rozwijać się z czasem. Zdecydowanie omijajmy chryzantemy z uschniętymi płatkami, zżółkłymi liśćmi i śladami pleśni.

Podczas zakupu sprawdź spód doniczki chryzantemy

Bardzo ważnym krokiem przed zakupem jest ocena spodu doniczki, ponieważ stan korzeni świadczy o zdrowiu całej rośliny. Jeśli są jasne, to chryzantema jest w dobrej formie. Gnijące, ciemne i śmierdzące korzenie oznaczają nadmiar wody i rychłe obumarcie. Ważna jest też drożność otworów odpływowych. Rośliny te nie znoszą ani przesuszenia, ani nadmiernej wilgoci. Wystarczy podnieść doniczkę, by ocenić sytuację bez wyciągania z niej kwiatu. Jeżeli korzenie wychodzą poza otwory, prawdopodobnie chryzantema stoi na stoisku od dawna i szybko zwiędnie na grobie.

Stan liści i łodyg. Na co zwrócić uwagę przy wyborze chryzantemy

Oględziny rośliny powinny być dokładne. Liście muszą być sprężyste, bez przebarwień i dziwnych plam. Warto też zerknąć pod nie, by upewnić się, że nie kryją się tam insekty. Odrzucajmy słabo wyglądające okazy, bez względu na piękno kwiatów. Ważne jest też, jak sprzedawca dbał o asortyment. Chryzantemy przemarznięte szybko stracą na wyglądzie, dlatego warto zapytać o warunki, w jakich były trzymane.

Pielęgnacja chryzantem po zakupie. Tak przetrwają dłużej na cmentarzu

Nawet najlepszy kwiat trzeba odpowiednio traktować. Na cmentarzu doniczkę najlepiej postawić tam, gdzie nie wieje silny wiatr. Ziemię utrzymujmy wilgotną, unikając przelewania. W chłodne dni podlewamy rzadziej, dostosowując się do aury. Należy też mieć na uwadze, że różne odmiany różnie znoszą mróz. Przed dokonaniem wyboru lepiej dopytać, czy dany gatunek sprawdzi się na zewnątrz.

Przy zakupie chryzantem na groby nie powinna decydować tylko cena i urodziwe kwiatostany. Kluczowe są zdrowe liście, mocne pędy i dobry stan korzeni. Zawsze oglądajmy spód doniczki i oceniajmy wilgotność podłoża. Takie podejście uchroni nas przed kupnem kwiatów, które szybko zwiędną.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

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