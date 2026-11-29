Obecny w Polsce od 2012 roku format „MasterChef” wymaga od kucharzy-amatorów przejścia przez liczne konkurencje. Na końcu kulinarnych zmagań w każdej odsłonie show tylko jedna osoba zdobywa tytuł najlepszego kucharza oraz dodatkowe nagrody.

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Finał 15. edycji „MasterChefa”. Magda Gessler i pozostali jurorzy ocenili dania

Stacja TVN pokazała finałowy odcinek 15. edycji programu wieczorem 29 listopada 2026 roku. Uczestników ponownie oceniali obecni w show od samego początku restauratorzy Magda Gessler i Michel Moran, a w składzie jurorskim towarzyszyli im Przemysław Klima oraz debiutujący w tej roli Pascal Brodnicki. W ostatnim odcinku gościła również triumfatorka drugiej edycji Beata Śniechowska. O główne trofeum w ścisłym finale walczyły trzy uczestniczki: Katarzyna Ciechorska, Kornelia Orlik i Kamila Przylepa.

W decydującym starciu finalistki musiały wykazać się nie tylko umiejętnościami kulinarnymi, ale też pomysłem na swoje dania. Kornelia Orlik zdecydowała się opowiedzieć na trzech finałowych talerzach historię ogrodu o różnych porach dnia.

Jako przystawkę uczestniczka zaserwowała przegrzebki z truskawkami, consommé z białych truskawek i żółtych pomidorów, yuzu oraz oliwę szczawiową. Na danie główne podała z kolei pierś z przepiórki na sosie z korpusów z przepiórki, a na talerzu znalazły się także sos ze smażonych żółtych pomidorów i żółtej papryki, faszerowany kwiat cukinii oraz zielony groszek. Sędziowie docenili przede wszystkim własną historię, którą finalistka przedstawiła za pomocą jedzenia.

„Poczułam poranną rosę w moich ustach, poczułam twój ogród. Ja nie mam pojęcia, jak można wyczarować takie danie, nie będąc w najlepszych restauracjach na świecie (...) Jestem zachwycona” – powiedziała do Kornelii Magda Gessler.

Sonda Lubisz gotować? Tak Nie Tylko wybrane dania

Kornelia Orlik wygrała program „MasterChef”. Jakie nagrody otrzymała?

Finałowa rywalizacja stała na wysokim poziomie, co utrudniło sędziom wydanie werdyktu. Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że zwyciężczynią 15. edycji programu „MasterChef” została Kornelia Orlik. Oprócz tytułu i statuetki laureatka otrzymała 250 tysięcy złotych, a także możliwość wydania własnej książki kucharskiej.

Barbara Ritz, Damian Kordas i inni. Lista zwycięzców „MasterChef Polska”

W poprzednich czternastu edycjach polskiej odsłony programu „MasterChef” zwyciężali kolejno:

Barbara Ritz Beata Śniechowska Dominika Wójciak Damian Kordas Magdalena Nowaczewska Mateusz Zielonka Aleksandra Nguyen Grzegorz Zawierucha Aleksandra Juszkiewicz Maciej Regulski Jakub Tomaszczyk Joanna Szymanowska Julia Cichocka Wiktoria Nawara