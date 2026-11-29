Mariusz i Ewelina są już zaręczeni!

Jedną z najważniejszych rozmów finału "Rolnik szuka żony" było spotkanie Mariusza z Pauliną i Patrycją. Rolnik wyjaśnił, jak zmieniały się jego sympatie w trakcie programu. Początkowo największe zainteresowanie wzbudziła w nim Paulina, później coraz bliżej było mu do Patrycji i Eweliny.

Paulina przyznała, że na początku czuła się faworytką, ale z czasem zauważyła, że zainteresowanie Mariusza słabnie. Nie ukrywała, że było jej przykro, choć uznała, że starała się na tyle, na ile potrafiła. Patrycja z kolei chciała wyjaśnić kilka spraw z rolnikiem. Szczególnie zabolał ją sposób, w jaki zakończył ich znajomość - podczas grilla, w obecności rodziny i znajomych. Mariusz przeprosił ją za tę sytuację.

Ostatecznie to Ewelina skradła jego serce. Mariusz nie ukrywał, że widzi z nią swoją przyszłość. Para jest już nawet po zaręczynach. Rolnik przed kamerami wspomniał o ślubie, dzieciach i budowie domu. Okazało się też, że para jest już po zaręczynach. Ewelina przyznała, że niczego się nie spodziewała.

Justyna i Szymon rozstali się

Justyna spotkała się ze swoimi wszystkimi kandydatami - Michałem, Dominikiem i Szymonem. Rolniczka próbowała stworzyć związek z ostatnim z nich. Choć w przedostatnim odcinku wydawało się, że ich relacja doskonale się układa, prawda okazała się zupełnie inna. Wszystko zmieniła sytuacja z aplikacją randkową. Szymon przyznał, że przed przyjazdem do gospodarstwa korzystał z takich aplikacji, a po przyjeździe wyłączył swoje konta. Po pewnym czasie na telefon Justyny przyszło powiadomienie z jednej z nich.

Kandydat tłumaczył, że nie korzystał już z aplikacji i nie miał świadomości, że jedna z nich nadal jest zainstalowana. Justyna miała jednak pretensje przede wszystkim o to, że Szymon nie powiedział jej prawdy od razu. Jak wyjaśniła, najbardziej zabolało ją poczucie, że mężczyzna kłamał jej prosto w oczy.

Szymon zapewniał, że naprawdę mu na niej zależy i że dopiero z czasem uświadomił sobie, jak silne uczucie się w nim pojawiło. Justyna nie zdecydowała się jednak dać mu kolejnej szansy. Uznała, że ten etap jest już dla niej zamknięty. Para pożegnała się, a Szymon nie ukrywał, że po spotkaniu została mu pustka. Justyna natomiast ma nadzieję, że jeszcze spotka tego właściwego mężczyznę.

Karol i Julia przeszli pierwszy poważny kryzys

W finale nie zabrakło spotkania Karola ze wszystkimi kandydatkami. Rolnik postanowił związać się z Julią. Już na wstępie opowiadał, że po zakończeniu programu nie wszystko układało się idealnie. Oboje mieli za sobą trudniejszy okres, który wymagał szczerej rozmowy i wyjaśnienia kilku spraw.

Julia opowiadała, że po wyjeździe dziewczyn z gospodarstwa zaczęli się do siebie z Karolem zbliżać. Pojawiły się motyle w brzuchu i pierwsze poważniejsze deklaracje. Z czasem jednak pojawił się kryzys. Julia zauważyła, że Karol nie jest już tak pewny ich relacji jak wcześniej.

Rolnik przyznał, że problemem był brak czasu, który mogli spędzać razem. Para zastanawiała się, jak to zmienić. Oboje podkreślali, że nie chcą rezygnować ze związku, a podstawą ich relacji ma być rozmowa i wzajemne wsparcie.

Wiktor i Małgosia chcą zamieszkać razem

Wiktor i Małgosia są nadal parą. Kobieta jest już na etapie przeprowadzki i chce sprawdzić, jak będzie im się układało pod jednym dachem. Małgosia w rozmowie z Martą Manowską nie ukrywała, że trudno jest jej wyjeżdżać od ukochanego. Podkreślała, że przy nim czuje się bezpiecznie i może liczyć na jego wsparcie. Wiktor z kolei zauważył, że dzięki Gosi stał się bardziej otwarty i częściej się uśmiecha.

Podczas finału pojawiła się także Zuzia, która wcześniej starała się o względy rolnika. Kobieta w poprzednich odcinkach przed kamerami mówiła, że nie ma zaufania do Wiktora i nie jest przekonana co do szczerości Małgosi. Słysząc te słowa w oczach wybranki Wiktora pojawiły się łzy.

Łukasz i Agnieszka nie znaleźli wspólnego języka

Nie najlepiej potoczyła się historia Łukasza i Agnieszki. Kobieta zarzuciła rolnikowi brak zaangażowania i inicjatywy. Łukasz nie zgadzał się z jej oceną i podkreślał, że przyszedł do programu, by znaleźć żonę. Podczas rozmowy wyszły też na jaw różnice w ich podejściu do związku. Agnieszka chciała czuć wsparcie, natomiast Łukasz mówił, że zależy mu na przejmowaniu inicjatywy.

Rozczarowania nie kryła również Natalia, którą Łukasz ostatecznie potraktował jako przyjaciółkę. Kobieta przyznała, że jego prywatny kontakt po zakończeniu nagrań był dla niej niekomfortowy, bo nie wiedziała, jakie ma wobec niej intencje. Choć Łukaszowi i Agnieszce nie udało się stworzyć związku, rolnik dał do zrozumienia, że w jego życiu pojawiła się inna kobieta, z którą dobrze mu się układa.

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